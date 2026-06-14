PAUL「大直忠泰店」明開幕　推限店早午餐「消費滿額送抹刀」

▲PAUL大直忠泰店明日開幕。（圖／PAUL提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

法國百年烘焙品牌「PAUL」全台第7家門市進駐大直，並推出限店「Eating Well」早午餐，包括酪梨奇亞籽歐姆蛋、火腿烤克太太三明治、卡門貝爾生火腿三明治，可頌部分也有特濃開心果、覆盆莓紅果脆粒限定口味，明天開幕，消費滿額送經典抹刀1支。

PAUL大直忠泰店以全新「現代法式」空間呈現，使用金色搭配深綠色裝潢為主，不僅有大片落地窗，更提供戶外座位區。

▲早午餐系列有「酪梨奇亞籽歐姆蛋（上）」、「卡門貝爾生火腿三明治（下）」、「火腿烤克太太三明治（右）」。

▲限店可頌由左至右為特濃開心果、覆盆莓紅果脆粒口味。

菜單部分推出限店「Eating Well」早午餐系列，提供「酪梨奇亞籽歐姆蛋」、「火腿烤克太太三明治」及「卡門貝爾生火腿三明治」；麵包、飲料也有限定「特濃開心果可頌」、「覆盆莓紅果脆粒可頌」、「伯爵果物冰茶」、「百香果美式」等選擇。

PAUL大直忠泰店將於明日開幕，7月14日前單筆消費滿2200元，即送PAUL經典抹刀1支，送完為止。

PAUL大直忠泰店

地址：台北市中山區樂群三路200號1F（大直NOKE忠泰樂生活）

營業時間：周日-周四08:00-21:30；周五至周六08:00-22:00

▲Krispy Kreme「開心果系列」今年升級回歸 。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，Krispy Kreme「開心果系列」回歸，一共有2種口味，「開心果流心雪球」內餡搭配開心果流心卡士達，外層撒上開心果雪白糖粉，「杜拜奢享開心果」外層為黑巧克力，內餡結合開心果及酥脆卡達伊夫絲，售價皆為80元。販售至7月15日。

期間再推出2款開心果禮盒，「6入326元（原價348元）」內含2顆開心果甜甜圈、4顆綜合口味、「12入526元（原價630元）」內含2顆開心果甜甜圈、10顆綜合口味，綜合口味須為47元（含）以下，可加價換購。