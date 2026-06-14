淡水不只賞淡江大橋　療癒「庫拉瓦」見客、退潮現身的愛心秘境

▲淡江大橋夜晚燈光點亮後，展現現代建築藝術之美。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著淡江大橋正式通車，再度帶動淡水旅遊話題。民眾可從漁人碼頭近距離欣賞這座全台最長跨海大橋，港區西側還藏有退潮限定的「心型石滬」秘境，而去年底新設置的療癒系「庫拉瓦」裝置藝術也值得留意。

▲淡水漁人碼頭「心型石滬」秘境。



新北市漁業處表示，藏身港區西側的「心型石滬」，是先民利用潮汐原理打造的傳統捕魚設施，每當退潮時，完整的愛心輪廓便會浮現海面，與遼闊海景相互映襯，成為情侶與攝影愛好者追逐的熱門景點。周邊潮間帶生態豐富，也是不少親子認識海洋生物與自然環境的戶外教室。去年底進駐的「庫拉瓦」裝置藝術，以圓潤可愛的外型和慵懶療癒的神情，擄獲不少遊客目光。

▲去年底進駐的「庫拉瓦」裝置藝術，以圓潤可愛的外型和慵懶療癒的神情，擄獲不少遊客目光。



漁人碼頭一帶同樣值得停留。隨著淡江大橋加入淡水天際線，白天可欣賞橋體與藍天碧海交織的開闊景色，傍晚則能將夕陽、河海交會與港灣風光一覽無遺。沿岸木棧道串聯海景與商店街，聚集特色餐廳、咖啡館及伴手禮店家，適合放慢腳步感受濱海氛圍。

▲▼木棧道賞夕照；淡水漁人碼頭漁港風情。



此外，漁人碼頭也是全台少見融入幾米繪本元素的漁港，旅客可尋找散落園區的幾米女孩裝置藝術，親子家庭則不能錯過深受小朋友喜愛的「幾米溜溜帽遊樂場」。

▲受小朋友喜愛的「幾米溜溜帽遊樂場」。

萬眾矚目的淡水「仲夏繽紛樂」今年也不缺席，將於8月9日、8月16日、8月23日在漁人碼頭施放河岸煙火秀，長達10分鐘絢麗花火照亮淡水夜空，為夏季旅遊一大重頭戲。