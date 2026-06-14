豊漁集團新推鍋物品牌「吃A5和牛400元有找」　肉燥飯只要10元

▲豊漁餐飲集團正式推出全新鍋物品牌「Shabu家」。（圖／豊漁餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

看準消費者對個人鍋物與特色餐飲體驗的需求持續升溫，豊漁餐飲集團正式推出全新鍋物品牌「Shabu家」，不到400元就能吃到日本A5和牛，和牛肉燥飯加購價也只要10元。

Shabu家以「手切和牛・熱鍋現炒」為特色，打破傳統涮涮鍋僅以清湯燙煮的模式，承襲台灣經典石頭火鍋的「爆香」文化，經過抓醃的日本A5和牛在熱鍋中快速拌炒，封存肉汁並釋放迷人脂香，再注入精緻日式高湯。

▲經過抓醃的日本A5和牛在熱鍋中快速拌炒。（圖／豊漁餐飲提供）

Shabu家套餐均一價格368元，包含熱炒肉品、菜盤，並提供白飯、飲料及高湯無限供應，讓消費者以更輕鬆的價格享受職人風格鍋物。如果不吃牛的消費者，也有台灣豬五花可選。如果覺得吃不夠，還能加點肉品、時令海鮮與各式火鍋料。鍋底則有柴魚昆布鍋與柚子胡椒鍋可選擇。

▲A5和牛肉燥飯。

除了鍋物本身，Shabu家特別推出「A5和牛肉燥飯」，選用A5和牛絞肉搭配牛油、紅蔥頭、蒜末、白胡椒與特製醬油慢火燉煮，鹹香濃郁卻不失牛肉鮮甜，加購價只要10元。

▲主廚手工炒製秘製XO醬。（圖／豊漁餐飲提供）

此外，醬料區更提供主廚手工炒製的「秘製XO醬」，以干貝、櫻花蝦、金鉤蝦等海味食材為基底，加入雞心辣椒、花椒與八角等辛香料煉製，鮮香鹹辣、層次豐富，無論搭配鍋物、肉品、海鮮或拌飯享用都格外對味。

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

另外，老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，今日正式進駐台北101購物中心，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

▲以番茄酸香為基底的「饗椒番茄鍋」。（圖／老四川提供）

偏好更溫潤、適合日常補養的，則可從「饗養生」系列入門，例如走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉，298元）」與「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸，328元）」，則讓椒香與濃白湯感更有飽足層次。

▲「饗馥小川鍋」內含招牌麻辣鴨血。（圖／老四川提供）

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。