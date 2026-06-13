台北水舞嘉年華登場！彩虹橋「水火共舞」揭幕超震撼　現場人潮曝

▲「2026台北水舞嘉年華」今（13日）晚在松山彩虹橋畔揭幕，至6月27日前每日四場，開閉幕2天加碼中低空煙火。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「2026台北水舞嘉年華」今（13日）晚在松山彩虹橋畔揭幕，拋開連日雷雨，台北今天難得放晴，大批民眾下午4、5點便到場卡位。晚間7點半，開幕式限定的「水火共舞」登場，結合水舞、中低空煙火與噴火特效，銀幕上還播放《歌劇魅影》情節，民眾驚呼聲不斷，氣氛熱鬧。

▲今天天氣難得放晴，大批民眾下午4、5點便到場卡位。（圖／記者彭懷玉攝）



台北水舞嘉年華邁入第三屆，今年展期調整為兩周、每日場次也由去年的五場縮減為四場，但整體視覺規模與展演張力再升級。觀傳局表示，本屆除延續開、閉幕限定「水火共舞」外，更首度於基隆河面增設S型水舞平台，結合彩虹橋主體水舞與多層次噴泉編排，讓水柱自橋面傾瀉而下、與河面平台相互呼應，將基隆河延伸成約170公尺的立體水舞展演場域，呈現更具層次感的「橋面＋河面」視覺效果。

▲▼今年在基隆河面新增S型水舞平台，透過多層次噴泉編排，搭配彩虹橋主體水舞。（圖／記者彭懷玉攝）



台北市長蔣萬安晚間親自出席開幕儀式，與貴賓共同啟動水舞展演。蔣萬安表示，過去兩年水舞活動已吸引超過百萬人次參與，賞完水舞後，也可以順道走訪饒河夜市，品嚐由黃仁勳推薦的熱門攤位美食，感受台北夜晚魅力。

▲▼單看水舞也很美；開幕首兩日以《歌劇魅影》經典旋律揭幕，水幕映照出男女主角模樣。（圖／記者彭懷玉攝）

本屆水舞秀曲目也是一大亮點。開幕首兩日以《歌劇魅影》經典旋律揭幕；6月15日至20日結合電影《捍衛戰士》主題曲與韓團IVE《REBEL HEART》；6月21日至26日則以美國獨立音樂作品《Unstoppable》及電影配樂公司Two Steps From Hell的《Love & Loss》串聯演出；閉幕日則以人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲作為壓軸。

▲▼彩虹光廊為今年新設施；高達4公尺的「彩虹小馬」大型氣偶。（圖／記者彭懷玉攝）



除了水舞展演，今年也首度設置互動式「鋼琴噴泉」裝置，民眾可透過踩踏體驗控制噴泉律動，成為水舞創作者之一。河岸周邊則有高達4公尺的「彩虹小馬」大型氣偶，以及Pingu家族角色進駐，為親子增添拍照打卡點。

▲「2026台北水舞嘉年華」6月27日閉幕還有一場中低空煙火「水火共舞」秀。（圖／記者彭懷玉攝）



活動場域位於松山錫口碼頭彩虹橋旁，民眾可搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，從基隆河四號疏散門進場即達。活動期間每逢周五至周日晚間，彩虹橋及部分自行車道暫停通行，YouBike饒河疏散門站同步暫停營運；開、閉幕日也將視人潮進行彈性交通管制。此外，因橋面風勢較強，每場演出前將實施雙向封閉約10分鐘，演出結束後恢復通行。

2026台北水舞嘉年華

展期：6月13日至6月27日（每晚6點30分、7點30分、8點30分、9點整，展演一場5分鐘水舞秀，一天共4場）

地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段（捷運松山站1號出口步行約3分鐘）

水火共舞：6月13日、6月27日7點30分