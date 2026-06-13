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名古屋購物新地標「HAERA」開幕　吃東京名燒肉、逛3層樓香奈兒

▲▼名古屋最新商場HAERA（ハエラ）。（圖／業者提供）

▲名古屋最新百貨商場HAERA（ハエラ）開幕。（圖／各業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

名古屋榮商圈迎來近年最受矚目的大型商業設施！全新奢華商場「HAERA（ハエラ）」近日開幕，商場共引進65家品牌，其中40家為東海地區首度展店，打造成結合建築美學、購物與美食的新地標。

HAERA以「公共美術館」為概念打造，結合精品時尚、藝術文化、香氛美學與高端餐飲，希望讓旅客如同漫步於美術館般探索商場空間。

▲▼名古屋最新商場HAERA最新店舖。（圖／各業者提供）

▲路易威登在名古屋最新商場HAERA打造中部地區最大規模店面。

百貨最大亮點之一，就是集結多家世界級精品品牌旗艦店。其中香奈兒打造日本最大規模之一的專門店，共設3層樓，販售服飾、包款、珠寶、腕錶與鞋履，並設有VIP Salon及售後服務中心；愛馬仕則開設中部地區最大旗艦店，橫跨地下1樓至地上3樓共4個樓層，引進皮件、服飾、家居用品、香氛與美妝全系列商品。

此外，路易威登也設立中部地區最大規模店面，涵蓋服飾、皮件、珠寶、香水與美妝等完整品項；卡地亞則開設全新雙層旗艦店，集結珠寶、腕錶、婚戒及皮件系列，讓HAERA成為名古屋最大的精品購物聚落之一。

▲▼名古屋最新商場HAERA最新店舖。（圖／各業者提供）

▲韓國人氣香氛品牌「NONFICTION」首次進駐名古屋商圈。

除了精品品牌外，HAERA一樓更規劃為香氛品牌重鎮。來自阿根廷、被譽為「香氣藝術」代表的FUEGUIA 1833將開設東海地區首店；韓國人氣香氛品牌「NONFICTION」也首度進駐名古屋核心商圈，此外還有Diptyque、BYREDO等國際知名品牌，讓香氛迷一次逛足。

喜愛設計品牌的旅客也有新去處。日本人氣皮革品牌Hender Scheme旗下直營店「SUKIMA（スキマ）」首度進軍東海地區，販售手工皮鞋、皮件、包款及限定商品，並透過復古展示架與工藝感空間設計，展現品牌獨特美學。

▲▼名古屋最新商場HAERA（ハエラ）。（圖／業者提供）

▲名古屋最新商場HAERA有多達40個品牌是首次進駐東海地區。

美食同樣是HAERA另一大亮點。地下樓層規劃為大型甜點與餐飲專區，集結多家話題名店。其中最受矚目的，是東京高級燒肉名店「YORONIKU（よろにく）」首次跨出東京展店，餐廳以套餐式燒肉聞名，招牌料理包括「夏多布里昂菲力玫瑰炸牛排三明治」與「松露壽喜燒」，並設有13間包廂，鎖定商務宴客與紀念日聚餐需求。

名古屋排隊名店「炭燒鰻魚 富士（炭焼うな富士）」也進駐HAERA。該店曾獲米其林指南收錄及Tabelog百名店肯定，以備長炭燒烤特大青鰻聞名，招牌肝入鰻魚丼與名古屋名物「鰻魚三吃（ひつまぶし）」深受老饕喜愛。

▲▼名古屋最新商場HAERA最新店舖。（圖／各業者提供）

▲▼吃得到築地玉壽司打造的壽司酒場「築地すしくろ」。

▲▼名古屋最新商場HAERA最新店舖。（圖／各業者提供）

此外，名古屋知名麵店「手打うどん高砂」全新品牌「麵與前 高砂（麺と前 たかさご）」也進駐，主打職人手工製作的棊子麵與味噌燉烏龍麵；來自東京銀座的人氣品牌「銀座小野寺迴轉壽司」則首度進軍東海地區，讓旅客能以較親民價格品嚐正宗江戶前壽司。

其餘進駐餐廳還包括創業125年的老字號品牌Sugimoto和牛懷石料理、築地玉壽司打造的壽司酒場「築地すしくろ」、巴黎名廚經營的法式咖啡館與餐酒館Le Beurre Noisette，以及米其林主廚監修的中國酒場KOUGEI等，從高級餐飲到日常美食選擇一應俱全。

▲▼名古屋最新商場HAERA（ハエラ）。（圖／業者提供）

▲HAERA成為名古屋奢華購物新地標。

對名古屋而言，HAERA不僅是一座新商場，更被視為繼松坂屋名古屋店與名古屋PARCO之後，榮商圈近年最重要的商業開發案之一。隨著商場正式開幕，未來可望成為中部地區最新精品、美食與潮流文化指標，也將成為旅客造訪名古屋時不可錯過的新地標。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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