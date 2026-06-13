竹子湖繡球花迎最美時刻！白色花球接力綻放　順遊水圳步道避暑

▲陽明山竹子湖繡球花迎來最美時刻，花期預計可延續至6月下旬。（圖／大地處提供）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山竹子湖繡球花迎來最美時刻！大片藍、紫、粉、白色花球鋪滿山坡，勾勒出初夏限定的景致，預計花期可延續至6月下旬。各家農園近日也陸續更新花況，大梯田花卉生態農園透露，二區花海仍處盛放階段；大賞園第二波白色繡球接力綻開；曹家花田香則提醒，隨著時序進入月底，整體花勢將逐漸走下坡，建議把握近日前往。

▲2026陽明山竹子湖繡球花季以「花田樂章」為主題。（圖／大地處提供）



2026陽明山竹子湖繡球花季以「花田樂章」為主題，各農園巧妙融入音符、琴鍵等藝術裝置，為花海增添律動感。大梯田花卉生態農園表示，今日雨勢趨緩，一區繡球已逐漸轉為帶有歲月感的復古色調，二區則依舊繽紛燦爛。不過梅雨季仍可能左右花況發展，預估賞花期可延續至端午節後。

▲大梯田花卉生態農園今（13日）花況，預估賞花期可至端午節後。（圖／翻攝自Facebook／大梯田花卉生態農園）



▲大賞園繡球花以紅紫色花朵為大宗，此為6月11日花況。（圖／翻攝自Facebook／大賞園繡球花）



曹家花田香認為，本周正是欣賞繡球花的黃金時段；大賞園則迎來第二批白色繡球盛開，搭配紅紫色花朵及逐漸轉色的乾燥花景觀，營造豐富層次，觀賞期預計至6月21日。高家繡球花分享，經過雨水洗禮後，花色顯得更加濃郁飽滿，讓整片花海更具魅力；名陽匍休閒農莊也提到，園區近期逐步染上復古色系，雨中的繡球花更添幾分詩意。

▲竹子湖步道群賞花、健行地圖，點圖放大。（圖／大地處提供）



竹子湖因氣候濕潤、土壤條件適合，成為北台灣知名的繡球花勝地，也是陽明山初夏最具代表性的景觀之一。台北市大地工程處表示，為改善過去農地易受沖刷的問題，近年持續推動溪溝整治及護岸工程。其中，全新整建完成的「猴崁水圳步道」，成為不少民眾口耳相傳的避暑秘境，步道橫跨竹子湖溪吊橋，可俯瞰溪流穿梭山谷的景致，在蟲鳴鳥叫與流水聲陪伴下，享受天然山林冷氣房的沁涼感受。

▲▼猴崁水圳步道橫跨竹子湖溪吊橋，可俯瞰溪流穿梭山谷的景致；步道為不少民眾的避暑秘境。（圖／大地處提供）





此外，竹子湖也串聯「台北大縱走」第二、三段路線，無論從大屯山系健行而來，或由小油坑一路下行，都能透過水尾巴拉卡步道及陽明溪步道銜接竹子湖。大地處提醒，近期山區降雨頻繁，上山賞花宜備妥雨具，並留意步道濕滑情形；健行期間也請勿吸菸，共同維護無菸山林與優質遊憩環境。