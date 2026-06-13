ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

竹子湖繡球花迎最美時刻！白色花球接力綻放　順遊水圳步道避暑

▲2026陽明山竹子湖繡球花季，猴崁水圳步道，竹子湖賞花地圖。（圖／大地處提供）

▲陽明山竹子湖繡球花迎來最美時刻，花期預計可延續至6月下旬。（圖／大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山竹子湖繡球花迎來最美時刻！大片藍、紫、粉、白色花球鋪滿山坡，勾勒出初夏限定的景致，預計花期可延續至6月下旬。各家農園近日也陸續更新花況，大梯田花卉生態農園透露，二區花海仍處盛放階段；大賞園第二波白色繡球接力綻開；曹家花田香則提醒，隨著時序進入月底，整體花勢將逐漸走下坡，建議把握近日前往。

▲2026陽明山竹子湖繡球花季，猴崁水圳步道，竹子湖賞花地圖。（圖／大地處提供）

▲2026陽明山竹子湖繡球花季以「花田樂章」為主題。（圖／大地處提供）
2026陽明山竹子湖繡球花季以「花田樂章」為主題，各農園巧妙融入音符、琴鍵等藝術裝置，為花海增添律動感。大梯田花卉生態農園表示，今日雨勢趨緩，一區繡球已逐漸轉為帶有歲月感的復古色調，二區則依舊繽紛燦爛。不過梅雨季仍可能左右花況發展，預估賞花期可延續至端午節後。

▲大梯田花卉生態農園6/13花況。（圖／翻攝自Facebook／大梯田花卉生態農園）

▲大梯田花卉生態農園今（13日）花況，預估賞花期可至端午節後。（圖／翻攝自Facebook／大梯田花卉生態農園）

▲大賞園繡球花6/11花況。（圖／翻攝自Facebook／大賞園繡球花）

▲大賞園繡球花以紅紫色花朵為大宗，此為6月11日花況。（圖／翻攝自Facebook／大賞園繡球花）
曹家花田香認為，本周正是欣賞繡球花的黃金時段；大賞園則迎來第二批白色繡球盛開，搭配紅紫色花朵及逐漸轉色的乾燥花景觀，營造豐富層次，觀賞期預計至6月21日。高家繡球花分享，經過雨水洗禮後，花色顯得更加濃郁飽滿，讓整片花海更具魅力；名陽匍休閒農莊也提到，園區近期逐步染上復古色系，雨中的繡球花更添幾分詩意。

▲2026陽明山竹子湖繡球花季，猴崁水圳步道，竹子湖賞花地圖。（圖／大地處提供）

▲竹子湖步道群賞花、健行地圖，點圖放大。（圖／大地處提供）
竹子湖因氣候濕潤、土壤條件適合，成為北台灣知名的繡球花勝地，也是陽明山初夏最具代表性的景觀之一。台北市大地工程處表示，為改善過去農地易受沖刷的問題，近年持續推動溪溝整治及護岸工程。其中，全新整建完成的「猴崁水圳步道」，成為不少民眾口耳相傳的避暑秘境，步道橫跨竹子湖溪吊橋，可俯瞰溪流穿梭山谷的景致，在蟲鳴鳥叫與流水聲陪伴下，享受天然山林冷氣房的沁涼感受。

▲2026陽明山竹子湖繡球花季，猴崁水圳步道，竹子湖賞花地圖。（圖／大地處提供）

▲▼猴崁水圳步道橫跨竹子湖溪吊橋，可俯瞰溪流穿梭山谷的景致；步道為不少民眾的避暑秘境。（圖／大地處提供）

▲2026陽明山竹子湖繡球花季，猴崁水圳步道，竹子湖賞花地圖。（圖／大地處提供）
此外，竹子湖也串聯「台北大縱走」第二、三段路線，無論從大屯山系健行而來，或由小油坑一路下行，都能透過水尾巴拉卡步道及陽明溪步道銜接竹子湖。大地處提醒，近期山區降雨頻繁，上山賞花宜備妥雨具，並留意步道濕滑情形；健行期間也請勿吸菸，共同維護無菸山林與優質遊憩環境。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 竹子湖繡球花季 竹子湖繡球花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

名古屋購物新地標「HAERA」開幕

名古屋購物新地標「HAERA」開幕

後龍鄉間老柑仔店藏著「秘境咖啡廳」

後龍鄉間老柑仔店藏著「秘境咖啡廳」

竹子湖繡球花滿開　順遊水圳步道避暑

竹子湖繡球花滿開　順遊水圳步道避暑

南投濕地獨角仙季！近看數十隻爬滿整棵樹

南投濕地獨角仙季！近看數十隻爬滿整棵樹

信義區「樂高沉浸式足球闖關」免費玩

信義區「樂高沉浸式足球闖關」免費玩

三輪車剉冰！古法熬製蜜鳳梨香甜不割舌

三輪車剉冰！古法熬製蜜鳳梨香甜不割舌

繼光香香雞「8款炸物半價」最低20元　漢堡王加1元吃雞薯條

繼光香香雞「8款炸物半價」最低20元　漢堡王加1元吃雞薯條

台中「作天麩羅割烹」夏季菜單開箱

台中「作天麩羅割烹」夏季菜單開箱

歐盟EES入境新制上路　籲提前到機場

歐盟EES入境新制上路　籲提前到機場

民國38年創立花生醬老店！深藏基隆住宅區

民國38年創立花生醬老店！深藏基隆住宅區

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

漢來行政客房3.3折再送島語早餐　圓山每晚最低只要4999元

全球唯一「San-X樂園」今夏日本開幕

我家牛排自助吧驚見「整顆芒果」

八里城市沙雕8/1登場！新北夏季活動懶人包　淡水有3場煙火秀

劍湖山水樂園6/19開園　當日壽星100元

新北「花漾水樂園」6/13開幕免費玩

嘉義玩水新地標開幕　有8米高滑水道

汐止「野溪泳池」還有救生員駐守

全台溜滑梯最多親子公園！一次開放34道

台中唯一「國際滑冰場」7月開幕！

熱門行程

最新新聞更多

名古屋購物新地標「HAERA」開幕

後龍鄉間老柑仔店藏著「秘境咖啡廳」

竹子湖繡球花滿開　順遊水圳步道避暑

南投濕地獨角仙季！近看數十隻爬滿整棵樹

信義區「樂高沉浸式足球闖關」免費玩

三輪車剉冰！古法熬製蜜鳳梨香甜不割舌

繼光香香雞「8款炸物半價」最低20元　漢堡王加1元吃雞薯條

台中「作天麩羅割烹」夏季菜單開箱

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366