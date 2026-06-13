信義區「樂高沉浸式足球闖關」免費玩　拼積木獎盃、射門體驗都有

▲樂高「等你參一『腳』」即日起至14日於微風松高南廣場開玩。（圖／台灣樂高提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

四年一度的世界盃足球賽開踢，搭上這波賽事話題，樂高（LEGO）首度推出足球主題系列盒組，並舉辦「等你參一『腳』」足球主題活動」，即日起至14日於台北信義區微風松高南廣場登場，包含闖關遊戲、拼砌體驗及新品展示，邀粉絲一起感受足球魅力。

▲射門關卡則結合運球與射門體驗，讓參與者感受足球場上突破防線、成功進球的熱血瞬間。



活動現場規劃多項互動關卡，民眾完成報到後可領取闖關卡，挑戰「小金盃挑戰」及「射門得分趣」等遊戲。其中，「小金盃挑戰」可親手拼砌迷你冠軍獎盃，而射門關卡則結合運球與射門體驗，讓參與者感受球場上的緊張與樂趣。完成指定任務後，憑闖關卡前往台灣樂高授權專賣店遠百信義A13，可兌換限定版「樂高小金盃」。

▲憑闖關卡前往台灣樂高授權專賣店遠百信義A13，可兌換限定版「樂高小金盃」。



除了互動體驗外，現場也同步展示多款全新足球主題盒組，包括象徵足球最高榮耀的冠軍金盃、經典賽事用球，以及知名足球球星系列商品，透過積木重現足球世界的重要時刻，吸引球迷與樂高玩家收藏。

▲於指定通路單筆消費滿2,800元，可獲贈「樂高運動水壺」。7月1日至31日則改送「樂高運動毛巾」。



配合活動，樂高也推出期間限定滿額贈。即日起至6月30日，購買指定足球主題盒組可獲得足球限定紀念卡磚；於指定通路單筆消費滿2,800元，可獲贈「樂高運動水壺」。7月1日至31日則改送「樂高運動毛巾」，讓球迷在觀賽或運動時增添應援氛圍。

▲第8屆「台灣最美飯店大賞」即日起至6月24日開放票選。圖為宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／易遊網提供）



另外，第8屆「台灣最美飯店大賞」即日起至6月24日開放票選，今年共有超過200家飯店參與角逐，創下歷屆新高。為鼓勵民眾參與，易遊網祭出超過50張飯店住宿券作為抽獎獎品，包含新北北海溫泉洲際酒店、了了礁溪、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、君品酒店台北及墾丁凱撒大飯店等熱門住宿，完成5大獎項投票者，還有機會獨得5家飯店住宿券。

▲▼河堤漫旅-杉板灣角逐「最美慢活渡假獎」；山久蒔x勺光則投入「最美風格設計獎」。（圖／易遊網提供）



本屆共設置「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」5大類別，各類別票數前6名將獲選為優勝飯店。評選機制則採「全民票選」、「達人讚聲團」及「PRO玩家」三軌並行，其中達人讚聲團由30位旅遊媒體及知名部落客組成；新增的PRO玩家則由2025年於易遊網累積住宿超過30晚的千名資深旅客擔任，兩者皆享有加權計分機制，將成為左右最終排名的關鍵。