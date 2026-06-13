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暑假赴歐洲注意！歐盟EES入境新制上路　旅客通關恐等4小時

▲▼ 法國巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

▲法國巴黎戴高樂（CDG）尖峰等候2至4小時，是通關延誤最嚴重的樞紐。（圖／路透）

記者彭懷玉／綜合報導

歐盟「入境╱出境系統」（EES）已於今年4月10日全面啟動，取代沿用數十年的護照蓋章制度，改以數位生物辨識方式（指紋＋臉部掃描）登錄旅客資料。新制上路後立刻引發混亂，多個機場出現長達4小時的通關等候，甚至傳出旅客錯過班機的案例。暑假旺季將至，旅遊業界警告情況可能進一步惡化。

什麼是EES？
EES是歐盟針對申根區非歐盟籍短期旅客建立的數位邊境管理系統，適用於台灣、美國、英國等非歐盟護照持有人。旅客首次入境時須採集指紋與臉部影像，登錄資料有效期3年，期間再次入境只需臉部比對，速度相對較快。

不過需注意的是，EES與即將上路的ETIAS（歐盟旅行授權）是兩套不同系統。ETIAS預計2026年底開放申請，但強制執行須等到2027年，現階段旅客無需事先申請。

哪些機場最嚴重？
綜合外媒報導，目前通關延誤最嚴重的機場依序為：巴黎戴高樂（CDG）尖峰等候2至4小時，是受衝擊最嚴重的樞紐；日內瓦最長達4小時；阿姆斯特丹、柏林、里斯本等均在2至3小時；馬德里、巴塞隆納、帕爾馬也曾出現3小時等候。

業界示警：暑假恐惡化至6小時
歐洲機場協會、歐洲航空協會及國際航空運輸協會已聯名致函歐盟，警告「若不立即採取措施，暑假旺季通關恐延長至4至6小時。」暑假期間主要機場每日非歐盟旅客可達平日兩倍，若人手與設備未能跟上，將引發嚴重壅塞。

EES系統全面穩定運作恐需2年
根據《Euronews》報導，歐洲邊境與海岸防衛署（Frontex）官員坦言，EES系統全面穩定運作恐需長達2年時間，目前各國執行方式不一，加上設備與人力配置仍在調整階段，旅客經常面臨長時間等候情況。

台灣旅客出發前必讀
首次登錄EES者，建議比平時早1至2小時到機場，以巴黎CDG轉機來說，建議至少預留3小時，過去安全的90分鐘轉機時間，在新制下已屬高風險。另外，需確保旅程結束後護照仍有至少3個月效期；因為各機場延誤程度不一，出發前需確認目的地機場官方最新資訊。

關鍵字： 歐洲旅遊 歐盟入出境系統 EES 出入境

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