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全球唯一「San-X樂園」今夏日本開幕　有拉拉熊、角落生物設施

▲▼San-X Paradise。（圖／サンエックス株式会社提供）

▲以拉拉熊、角落生物為主題的「San-X Paradise」今年夏天在富士急樂園開幕。（圖／サンエックス株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

富士急樂園宣布，與San-X合作打造的全球唯一主題樂園正式定名為「San-X Paradise（サンエックス パラダイス）」，預計今年夏季開幕，未來旅客將能在富士山腳下，與拉拉熊、角落生物等人氣角色一起遊玩。

「San-X Paradise」設於富士急樂園內過去被稱為「Mini Fuji」的舊設施用地，總面積約6500平方公尺。官方表示，這將是全球唯一以San-X角色宇宙為主題打造的戶外型主題園區，並規劃有遊樂設施、餐廳及商店等多元空間。

富士急樂園表示，「San-X Paradise」以「角色 × 療癒 × 遊樂園＝可愛化學反應」為核心概念，希望透過San-X角色的療癒魅力與遊樂園的刺激感結合，打造沉浸式體驗空間。除了人氣最高的拉拉熊與角落生物外，園區也將加入趴趴熊、尼安尼安貓等經典角色。

▲▼豪斯登堡新世紀福音戰士設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全新「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

而長崎豪斯登堡以經典動畫《新世紀福音戰士》為主題的8K LED 飛行劇場已於今年4月開幕，結合多重感官效果與高科技娛樂，讓粉絲沉浸式跟著《新世紀福音戰士》一起激戰使徒，同時推出特色周邊、水舞秀、餐點和主題房，讓粉絲盡情沉浸在EVA 世界中。

▲▼豪斯登堡新世紀福音戰士設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲劇場設施座位。上圖經園方特別允許拍攝，一般旅客禁止拍照、錄影。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼新福音戰士遊樂設施，光之饗宴特別夜間秀。（圖／豪斯登堡提供）

▲飛行劇場打造全新故事設計，讓旅客一起投入EVA與使徒對戰的場面中。（圖／豪斯登堡提供）

整體體驗時間約7分鐘，搭乘時所有隨身物品都必須寄放在櫃子中。記者實際體驗，認為各年齡層都能盡情享受近距離投入EVA與使徒對戰的場面中，每一處細節都精緻到位，讓人搭完大呼過癮。

▲▼豪斯登堡新世紀福音戰士設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼新世紀福音戰士周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼豪斯登堡新世紀福音戰士設施。（圖／記者蔡玟君攝）

而《新世紀福音戰士》周邊商店「馮德爾」結合許多豪斯登堡限定設計商品，包括與知名長崎蛋糕品牌「文明堂」合作，推出印有初號機圖樣的長崎蛋糕，還有設計款上衣、筆記本、收納箱、票卡、餅乾等，絕對會讓粉絲想要通通買回家。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： San-X樂園 日本旅遊 亞洲旅遊 富士急樂園

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