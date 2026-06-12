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享鴨台中大里店新開幕「秀鴨子合照享88折」　打卡加送小鴨包

▲享鴨台中大里店新開幕　6/23祭88折優惠」　打卡加送小鴨包。（圖／王品提供）

▲享鴨台中大里店新開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下中華料理品牌「享鴨」歡慶台中大里德芳南店全新開幕，即日起到6月23日，出示與鴨子相關合照畫面，即可享套餐88折，打卡標註享鴨大里店，每桌再贈小鴨包1份。此外，台中公益店也將在7月17日回歸，7月31日前來店出示指定合照、內用套餐，招待陳釀梅子雞球。

▲享鴨台中大里店新開幕　6/23祭88折優惠」　打卡加送小鴨包。（圖／王品提供）

▲享鴨台中大里店。（圖／王品提供）

王品表示，看好台中大里鄰近台74號及中投快速道路，加上是台中第3大行政區，交通優勢加人口多，帶動消費力強勁，享鴨第10家門市選擇落腳台中大里，已於前日開幕。餐廳也祭出好康活動，6月23日前到店消費多人套餐，並出示與鴨子相關合照（例如：門市用餐烤鴨、享鴨招牌上的鴨子或唐老鴨等合照），可享88折優惠。另外在社群打卡，就送超萌小鴨包。

▲享鴨台中大里店新開幕　6/23祭88折優惠」　打卡加送小鴨包。（圖／王品提供）

▲陳釀梅子雞球。（圖／王品提供）

此外，6月1日起進行內部整修的台中公益店，將於7月17日回歸，同樣也有開幕優惠，7月31日前，到店消費多人套餐、出示與鴨相關合照畫面，即可免費大啖陳釀梅子雞球。活動期間，社群打卡標註享鴨公益店，同樣可獲得超萌小鴨包1份。

▲享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨。（圖／王品提供）

享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨，這種體型與脂肪比例最佳，肉質細緻；處理好的鴨隻，先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓表皮緊實，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

除了烤鴨，享鴨也供應多種中華料理，例如瑤柱醬爆蘿蔔糕是以主廚特製XO醬爆炒炸得酥脆的蘿蔔糕，鹹香微辣的XO醬汁，搭配大量青蔥的香氣；佐上花生粉與酸菜的炸芝麻湯圓，別有一番風味。

▲挽肉と米台中店6/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台近3年，終於要跨出台北市展店，台中店將於6月17日正式開幕，這也是品牌首家街邊店，今日開放線上訂位。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供套餐服務，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆，650元），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

近年則是新增周一至周四午間限定套餐，漢堡排2顆，餐價520元。

關鍵字： 美食雲 享鴨 王品

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