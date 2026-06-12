流金歲月的移動宮殿！東方快車必搭路線曝光　團體得提前2年預訂

▲威尼斯辛普倫東方快車創始於1982年，為使用1920-1930年代骨董車廂打造的奢華復刻版。（圖／VSOE提供）



記者彭懷玉／台北報導

近年來，頂級鐵道旅遊憑藉其無可取代的歷史底蘊和復古情懷，成為金字塔頂端客群的心頭好。其中，「東方快車（Orient Express）」不僅旅客年齡層下修，也出現三代同堂、蜜月等新型態客群。本次採訪到Belmond台灣區總經理蕭亦竹，以及雄獅集團璽品旅遊副總經理邱繼鋒，共同揭示疫後高端旅遊市場的轉變與全新獨家玩法。

▲Belmond台灣區總經理蕭亦竹、雄獅集團璽品旅遊副總經理邱繼鋒。（圖／記者彭懷玉攝）



疫後奢旅迎來變革，客群年輕化、三代同堂直攻頂級艙房

LVMH集團旗下Belmond台灣區官方代表總經理蕭亦竹觀察，過去搭乘東方快車的旅客多為退休族群，如今客群已逐漸年輕化，不少40多歲旅客將東方快車列入人生必訪清單，作為蜜月或紀念性旅程的一部分。



另一項顯著變化則是家庭旅遊需求增加。蕭亦竹指出，近年高端旅客更重視與家人共度的體驗，市場上出現許多由長輩規劃、邀請散居各地家人同行的三代旅行。相較於過去重視景點數量，如今旅客更願意將預算投入住宿與交通體驗，甚至直接預訂最高等級套房，希望留下難忘回憶。

▲自由行旅客通常需提前半年至1年預訂席次；團體行程甚至需提早2年布局。（圖／VSOE提供）



由於席位稀少，東方快車向來供不應求。蕭亦竹表示，若希望選擇理想出發日期與房型，自由行旅客通常需提前半年至1年預訂，團體行程甚至需提早2年布局，並支付至少25%訂金來拿下席次，顯示頂級鐵道旅行的稀缺性與吸引力。

▲對一生可能只搭一次歐洲東方快車的旅客，蕭亦竹強烈推薦「威尼斯至巴黎」的經典路線。（圖／VSOE提供）



走進流金歲月的極致浪漫，首推「威尼斯—巴黎」經典路線

對於一生可能只搭乘一次歐洲東方快車的旅客，蕭亦竹強烈推薦「威尼斯至巴黎」的經典路線。這不僅是Belmond品牌故事的發源地，車廂內更完美保留了1920年代的Art Deco裝飾藝術風格，讓旅客彷彿「住進藝術品裡」。雖然最基礎的歷史車廂（Historical Cabin）並無獨立衛浴，但入夜後房務人員會將座位變身為宛如《哈利波特》電影中的上下舖，讓旅客親身感受百年歐洲旅人的浪漫情懷。

▲宛如《哈利波特》電影中的上下舖。（圖／VSOE提供）

▲亞洲東方快車以新加坡為起點，串聯馬來西亞自然與人文景觀。（圖／Belmond提供）

若想初嚐鐵道旅行，蕭亦竹則推薦以三天兩夜的「亞洲東方快車」作為入門，以新加坡為起點，串聯馬來西亞自然與人文景觀，且艙房內皆備有衛浴設備。不僅航程較短、語言無隔閡，飲食也符合台灣人口味，目前每個航次的銷售率達8成以上，是熱門的初階選擇。不過她也提醒，亞洲東方快車5月中至7月中為例行休養期，旅客規劃時需特別留意。

▲威尼斯辛普倫東方快車酒吧車廂，以復古歐陸情境打造移動中的社交場景。（圖／VSOE提供）



針對旅客擔憂歷史車廂無法盥洗的不便，雄獅集團璽品旅遊副總經理邱繼鋒強調，璽品旅遊透過精準的行程設計來化解痛點。旅客在登上火車前，會先在威尼斯市區飯店梳洗完畢並盛裝打扮；經過一晚車上流金歲月般的華麗派對後，隔日抵達巴黎便會立刻安排入住飯店，大幅降低旅途的不適感。

▲斯洛維尼亞布雷德湖，被譽為歐洲夢幻湖景代表。（圖／雄獅旅遊提供）



此外，璽品更推出市場首見的獨家路線，首站帶旅客深入有「亞得里亞海綠寶石」美譽的斯洛維尼亞，於秋季飽覽布雷德湖的絕美湖光山色與斯拉夫民族歷史；接著搭乘兩天一夜、單段車票即要價約15萬台幣（約3,300英鎊）的東方快車前往法國，包含采列古堡中世紀授爵儀式、24小時專屬管家；最後以巴黎的奢華精品購物行程畫下句點。這趟13日行程要價366,900元起，預計於10月正式啟動。

▲▼guntû,槓子號頂級郵輪。（圖／©guntû提供）



談到高端旅遊，永恆旅行社執行長謝欣霓則認為，2026年郵輪市場進入戰國時代，但不再是過往比大艘、比容納客數，而是依循個人所需打造客製化體驗，讓旅客在每一趟旅程中感受四季的不同，包含品嚐當日現撈海產，旅客能選擇喜歡的品項、份量，將豐饒的大自然一次呈現旅人面前。

就以談了一年，行駛於日本瀨戶內海的頂級豪華遊輪guntû槓子號來說，選擇在春櫻、秋楓「對的季節」出航，將旅客的舒適感拉滿，每房皆有私人露天風呂，隨船緩緩移動，體驗「漂浮旅館」的各種設施，重新賦予「奢華」定義。