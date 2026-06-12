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萬呎高空也能看世足賽　新航、阿聯酋航空推機上直播

▲▼新加坡航空。（圖／業者提供）

▲新加坡航空的機上娛樂系統可觀看世足賽直播。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2026FIFA世界盃足球賽正式開打，多家航空公司推出機上直播服務，或與串流平台合作，讓旅客在高空也不錯過任何精彩進球，荷蘭皇家航空更推出世界盃主題甜點，將足球盛事氛圍從球場一路帶上雲端。

新加坡航空宣布從即日起至7月19日期間，旅客在搭機時透過銀刃世界機上娛樂系統KrisWorld Live TV的Sport 24體育直播頻道，可即時收看世足賽直播，即使身處三萬英呎高空，也能隨時掌握賽事。

新航表示，目前KrisWorld Live TV已配置於所有波音 787-10 及波音 737-8 機型，以及41架空中巴士A350-900與8架波音 777-300ER機型上，直播服務須視衛星訊號覆蓋範圍、轉播安排及部分航線之主管機關批准情況而定。

▲▼阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿聯酋航空將在機上頻道全程直播賽況。（圖／記者蔡玟君攝）

阿聯酋航空則宣布，機上娛樂系統「ice」中的Sport 24頻道將全程直播2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup 2026）所有比賽，讓旅客即使身處高空，也能同步觀看全球最大足球盛事。

目前Sport 24與Sport 24 Extra頻道已配置於大多數阿聯酋航空機隊，不過實際提供情況仍會依機型與航線有所不同。
此外，在條件允許下，阿聯酋航空也計畫於貴賓室同步轉播世界盃賽事，讓轉機旅客也能持續關注比賽進度。

▲▼達美航空。（圖／業者提供）

▲達美航空與串流平台合作。（圖／業者提供）

達美航空則宣布與FOX Corporation旗下串流平台FOX One合作，未來SkyMiles會員搭乘達美航空美國國內線航班，透過Delta Sync Wi-Fi登入後，即可獲得24小時免費FOX One使用權，在機上收看體育賽事、新聞、天氣、財經及娛樂等內容。

此外，旅客還能搭配機上娛樂系統同步欣賞世足賽等重要賽事，例如透過座椅螢幕觀看直播，並同時利用手機或平板上的FOX One查看即時數據、不同攝影機角度及重播畫面。

▲▼荷蘭皇家航空（KLM）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭皇家航空推出世足賽甜點。（圖／達志影像／美聯社）

而荷蘭皇家航空將2026年世界盃的熱烈氛圍從地面延伸至雲端，推出機上「橙色之夏」特別款甜點。從即日起至7月25日期間，凡搭乘由美國、加拿大及墨西哥飛往阿姆斯特丹的荷航航班，旅客均可在空中品嘗到這份獨具匠心的橙色主題甜點。

關鍵字： 2026FIFA世足賽 世足賽 新加坡航空 阿聯酋航空 達美航空 荷蘭皇家航空 美洲旅遊 美國旅遊 加拿大旅遊 墨西哥旅遊

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