老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」　6/15進駐台北101

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

記者黃士原／台北報導

老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，6月15日正式進駐台北101購物中心，套餐268元至398元。開幕前4天，每日午餐前50名、晚餐前25名客人，點購任一鍋就送烏梅雪酪1杯。

▲以番茄酸香為基底的「饗椒番茄鍋」。（圖／老四川提供）

饗壹鍋是老四川推出的新品牌，主打精緻個人鍋，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

▲「饗馥小川鍋」內含招牌麻辣鴨血。（圖／老四川提供）

偏好更溫潤、適合日常補養的，則可從「饗養生」系列入門，例如走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉，298元）」與「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸，328元）」，則讓椒香與濃白湯感更有飽足層次。

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。

▲「川香滷味系列」堅持道地川式滷法。（圖／老四川提供）

除了鍋物，饗壹鍋也把老四川的經典單品一併帶進101，像是爽口開胃的「川味涼粉」，售價69元，以及川香滷味系列，如滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗等，每樣售價99元。

歡慶台北101新櫃登場，饗壹鍋推出開幕限定活動，6月15日至6月18日，每日午餐前50名凡點購任一鍋物，即可獲贈烏梅雪酪1杯；晚餐前25名點購任一鍋物的消費者，一樣可獲得烏梅雪酪1杯。

▲「養心茶樓mini」進駐台北101美食街。（圖／養心茶樓提供）

另外，養心餐飲集團創立13年，以「美好蔬食生活的提案者」為品牌訴求，持續探索蔬食料理的更多可能，新品牌「養心茶樓 mini」也進駐台北101，以美食街型態呈現養心茶樓經典品項，菜單規劃分為「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」與「蒸籠區點心」等區塊，讓消費者可以依照用餐情境跟心情自由選擇，無論是想快速吃一份主食、搭配套餐，或是單點幾款港式點心分享，都能更輕鬆自在。

其中，「粥粉麵飯」主打飽足型主食，包括干炒牛河、翡翠蛋炒飯、老罈酸菜拌麵、秘傳雙醬拌麵、XO椒麻担担麵、皮蛋壽若粥與五香若燥飯等，單點價落在55元至120元之間，若搭配套餐則為145元至208元。套餐內容包含主食、川燙時蔬或韓式泡菜，以及湯品或飲品。