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冬山森林步道藏雙層瀑布！第一層走20分鐘就到　坡度平緩老少兼宜

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

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Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳品勻

想找宜蘭免門票景點、親子友善步道、還能玩水消暑的地方嗎？推薦你來走一趟「新寮瀑布步道」！這是位於宜蘭冬山、鄰近羅東的一處秘境級森林步道，不僅全程免費、步道平緩好走，沿途綠意盎然還能近距離欣賞壯觀的雙層瀑布。

全長約一公里，單程20分鐘可抵達第一層瀑布，再往上走約20分鐘則能看到第二層瀑布美景。沿路設有吊橋、樹蔭遮陽，夏天來此不僅可健行、拍照，還能在溪邊泡腳、戲水，體驗自然系森林SPA，是夏季超夯的宜蘭玩水景點之一！

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交通停車
►自行開車：Google導航輸入「新寮瀑布步道」即可到達。
►停車場： 附設免費停車場，大車（遊覽車）、小車免費停車場。
►大眾運輸：沒有大眾運輸可直接到達，最近的公車站為仁山植物園。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲沿河岸新寮二路直行到底即抵達步道入口。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲「新寮瀑布步道」有兩座免費停車場。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲靠近步道入口的停車場，旁有很乾淨的洗手間，維護得很棒，這點大加分。

空間環境

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲假日會有攤商販售飲料及輕食，平日就不一定了！

步道管制站
步道入口設有管制站，以維護步道自然生態，雖然已經沒有以前假日遊客300人限制，不過還是有入園和出園的管制，以維持最好的生態之旅！「新寮瀑布」是冬山河源頭，羅東林管處以冬山工作站前為起點，至新寮瀑布前觀瀑平台(第一層瀑布)，步道全長900公尺，全程採生態工法施作，有吊橋、有步道，小橋流水伴著森林SPA，一直令人難以忘懷，即使宜蘭已經開發許多森林步道或瀑布，但是，有的地方過度開發或破壞，早已失去自然風味。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲現在共有兩個瀑布，第一層瀑布約一公里的路程，第二層則是相距200公尺。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲步道算是平坦好走的，以前路上還鋪上木屑，更是舒服好走呢！可能維護不方便吧！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲其實一開始都是伏流，大約走到500公尺左右，就聽到潺潺的水聲了。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲這裡都是步道下方的溪流處。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲沿途的知識補充牌，挺有趣的。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲大約六、七百公尺處會有個小小的陡坡，但也算好走啦！過了這裡就一樣是平緩的步道。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲往第一層步道的木棧道平台。

第一層瀑布

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲站在第一層瀑布平台上，清涼水氣隨著風兒飄過來，沁涼舒暢、暑氣全消啊！

周遭有許多瀑布
其實這裡附近的瀑布很多，只是因為颱風的關係，曾經整修了好長一段時間，現在只開發到二個，但也相當好玩了！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲通往第二層瀑布的下方，也是戲水的好地方。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲下來踏溪水，真的好清涼啊！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲水很清澈，有小魚悠遊其中。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲新寮瀑布，第一層氣勢非凡的瀑布。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲瀑布下方的水潭也是天然的戲水池。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

步道吊橋

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲通過吊橋，前往第二層瀑布前進。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲要來挑戰第二層了！這個坡度更陡，大約有60度左右吧！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲沿路皆有繩索可扶，若遇雨天則需特別小心。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲還好有繩索可以攀附著，不然下山可就慘了！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲空氣中彌漫著花香和樹葉的清新氣息，讓人感到心曠神怡。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲路旁一樣可以玩，上去就是第二層的平台了，可供拍照。

第二層瀑布
聽說瀑布富含陰離子，可以鎮定自律神經，對都市人常有的焦慮、憂鬱等現代病有紓壓療效。而新寮瀑布步道環境富含的陰離子，最高可達到每立方公分五萬個以上，非常適合假日來健行！

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

2008年來的舊照片

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲像不像十分寮瀑布，不過是小規模的。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

心得感受
免門票景點、免費停車場，有乾淨的廁所的「新寮瀑布步道」風景相當美，步道來回約1小時多，第一層瀑布輕鬆好走。過吊橋後往第二層瀑布，較多需攀爬階梯。途中有多處小徑可下新寮溪戲水，溪水涼爽非常消暑。體能好的可以順便走訪舊寮瀑布，下雨不建議前往，以免遇落石與滑倒。

▲▼新寮瀑布步道。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

新寮瀑布步道

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路盡頭

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