漢來行政客房3.3折再送島語早餐　圓山每晚最低只要4999元

▲台北漢來即日起祭出618快閃優惠，入住期間從6月18日至7月31日。（圖／台北漢來大飯店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

五星飯店也加入618促銷戰局。台北漢來大飯店祭出限時住房快閃優惠，3.3折即可入住高樓層行政客房，並享行政酒廊禮遇、島語自助早餐，即起販售至6月18日；圓山大飯店則宣布線上旅展6月18日開跑，推出3.6折住宿券，最低4,999元就能入住一晚。

▲行政豪華客房雙人入住7,433元起，換算下來每人3,716元。

台北漢來大飯店即日起至6月18日推出「618年中慶」住房快閃專案，原本入住豪華客房加價618元，即可升等價值逾2萬元的行政豪華客房，雙人入住7,433元起，換算下來每人3,716元。旅客入住期間可使用位於25樓的貴賓軒行政酒廊，享用下午茶、Happy Hour輕食餐點、紅白酒及DIY調酒等專屬服務，翌日還能品嚐一位難求的「島語」自助早餐。

▲台北漢來貴賓軒行政酒廊。

同時，專案也包含戶外泳池、三溫暖及24小時健身中心使用權，入住日期適用於6月18日至7月31日。

▲▼圓山飯店高級客房；天際套房。（圖／圓山飯店提供）







另外，圓山大飯店線上旅展將於6月18日至8月10日登場，以「探索圓山．魅力無限」為主題推出住宿券及餐券優惠。其中最受矚目的「平日住宿通用券」每張4,999元，相當於原價3.6折，持券一張可入住高級客房一晚；若使用2張住宿券，則可升等入住20坪天際套房，附翌日早餐，以及興波咖啡與圓山鳳梨酥咖啡禮盒。

▲圓山飯店氣派大廳。（圖／記者彭懷玉攝）



入住圓山期間，也能使用全台唯一奧林匹克標準戶外泳池及健身房設施。飯店表示，今年線上旅展共推出10款餐券及1款住宿券，餐券最低6折起，讓旅客省荷包規劃暑假與下半年行程。