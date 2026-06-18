比手掌還大的老麵鮮肉包！三重「包子發財車」每周只出沒兩天

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻
三重隱藏版美食真的很多，這次在三重重新路附近發現「阿賓哥老麵包子饅頭」，沒有店面，而是一台行動包子車，每周只在三重販售兩天，下午一開賣就吸引不少熟客排隊購買。這裡的饅頭主打老麵發酵包子與饅頭，個頭比一般包子大上許多，拿在手上沉甸甸的相當有份量，價格實在又真材實料，難怪很多三重人都來購買。
三重每周只賣兩天
騎車看到排隊很好奇，問一下購買的阿姨說這肉包很有名，每周只來三重兩天，看個人喜歡吃什麼口味都可以買，價格也不貴。
▲雖然沒有大排長龍，但來買的人好像都吃過又回訪。
菜單價目表
▲可能我太晚發現，來買的時候很多口味都賣光！只好跟老闆說有什麼口味就湊滿6個優惠。
鮮肉包
沒買都不知道，這包子還真大顆，上面點點顏色可以參考名片記號來認口味。鮮肉包是人氣招牌之一，買給朋友吃，看到內餡有夠多！包子個頭大，內餡飽滿扎實，朋友說這真的不錯吃，下次還可以買。
▲拿在手上比手掌還大。
阿賓哥老麵包子饅頭
地址：新北市三重區重新路三段115巷2號
電話：0970－886511
營業時間：周一、四15：30－18：30（周五蘆洲永康公園、周二蘆洲永平公園）
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