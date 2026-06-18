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比手掌還大的老麵鮮肉包！三重「包子發財車」每周只出沒兩天

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

三重隱藏版美食真的很多，這次在三重重新路附近發現「阿賓哥老麵包子饅頭」，沒有店面，而是一台行動包子車，每周只在三重販售兩天，下午一開賣就吸引不少熟客排隊購買。這裡的饅頭主打老麵發酵包子與饅頭，個頭比一般包子大上許多，拿在手上沉甸甸的相當有份量，價格實在又真材實料，難怪很多三重人都來購買。

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

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三重每周只賣兩天
騎車看到排隊很好奇，問一下購買的阿姨說這肉包很有名，每周只來三重兩天，看個人喜歡吃什麼口味都可以買，價格也不貴。

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲雖然沒有大排長龍，但來買的人好像都吃過又回訪。

菜單價目表

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲可能我太晚發現，來買的時候很多口味都賣光！只好跟老闆說有什麼口味就湊滿6個優惠。

鮮肉包
沒買都不知道，這包子還真大顆，上面點點顏色可以參考名片記號來認口味。鮮肉包是人氣招牌之一，買給朋友吃，看到內餡有夠多！包子個頭大，內餡飽滿扎實，朋友說這真的不錯吃，下次還可以買。

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲拿在手上比手掌還大。

▲▼阿賓哥老麵包子饅頭。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

阿賓哥老麵包子饅頭

地址：新北市三重區重新路三段115巷2號
電話：0970－886511
營業時間：周一、四15：30－18：30（周五蘆洲永康公園、周二蘆洲永平公園）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 阿賓哥老麵包子饅頭 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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