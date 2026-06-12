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酷航促銷「單程含稅最低2699元」　飛日韓、新加坡都有

▲酷航2026全線大促銷優惠開搶。（圖／業者提供）

▲酷航今（12日）宣布推出「全航線大促銷」，即日起至6月18日開搶，單程含稅2,699元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻下半年出遊商機，酷航今（12日）宣布推出「全航線大促銷」，即日起至6月18日晚間11點59分止，祭出日本、韓國、新加坡及澳洲等熱門航點優惠。其中，台北直飛新加坡單程含稅2,699元起、首爾2,899元起、東京（成田）3,699元起，北海道（札幌）則為5,099元起，適用搭乘日期為8月1日至11月30日。

▲新加坡環球影城,CHIFA祕魯中式餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新加坡環球影城。（圖／記者彭懷玉攝）

此次促銷涵蓋酷航多條熱門航線，除了直飛東北亞航點外，也可經新加坡轉機前往澳洲伯斯、雪梨及墨爾本等城市，單程含稅4,999元起；前往印尼、馬來西亞、泰國及印度等東南亞與南亞目的地，單程含稅則自3,199元起。

酷航表示，目前台北往返新加坡、日本及韓國航線均由波音787夢幻客機執飛，旅客若有需求，也可加價升等ScootPlus豪經艙，享有較寬敞座位、優先登機、30公斤托運行李額度及機上Wi-Fi等服務。

▲▼星宇航空攜手星巴克推出全新聯名系列商品。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手星巴克推出全新聯名系列商品。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手星巴克推出全新聯名系列商品。（圖／星宇航空提供）

此外，星宇航空近日也宣布攜手星巴克推出聯名系列商品，將星巴克人氣角色Bearista熊換上星宇航空機師制服，打造吊飾、托特包、旅行頸枕等11款限定商品。系列商品將於6月17日開放星宇航空會員優先購買，6月18日起全面開賣，瞄準喜愛旅行與咖啡文化的收藏族群。

關鍵字： 酷航 機票 航空快訊 機票優惠

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