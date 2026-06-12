台灣人包辦星野集團46間飯店海外客第一名　3大優惠免費升等客房

▲星野北海道TOMAMU度假村在台灣擁有高知名度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本星野集團在台灣擁有超高人氣，根據集團內部調查，2025年旗下60間飯店中，有46間飯店海外旅客第一名是台灣人；在去年ITF旅展現場統計，也有超過9成台灣人認識星野集團。為感謝旅客支持，業者宣布推出3項台灣人限定專屬優惠，包括預訂北海道TOMAMU指定住房專案，免費升等入住100平方公尺超大客房。

▲星野集團城市觀光型飯店品牌「OMO」。（圖／星野集團提供）

星野集團內部針對截至2025年12月已開幕的飯店進行統計，60間旅宿中有46間海外旅客第一名都來自台灣，其中城市觀光型飯店品牌「OMO」共16間據點，以及休閒飯店品牌「BEB」共4間據點，榜首全被台灣人包辦。

▲奧入瀨溪流飯店的台灣旅客入住人次2025年創下歷史新高。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，屬於特色飯店系列的「北海道TOMAMU」、「奧入瀨溪流飯店」和「青森屋」，台灣人入住率也屢創新高。業者表示，除了冬季赴北海道TOMAMU的台灣人年年成長外，「奧入瀨溪流飯店」和「青森屋」2025年台灣旅客入住人次創下歷史新高，自由行旅客成長最為明顯，且發現越來越多人選擇在一次旅程中同時入住，兩館之間也提供免費接駁巴士，方便旅客享受不同的住宿體驗。

▲星野集團台灣總代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎。（圖／記者蔡玟君攝）

星野集團台灣總代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎分析，星野集團之所以成功，在於目光長遠，不以眼前的短期衝刺住宿率為目標，反而以職人精神將每一處據點的服務、景點、體驗細細雕琢，藉由汲取意見反饋、客訴不斷改善。

▲星野北海道TOMAMU雲海平台。（圖／星野集團提供）

湯桂禎以北海道TOMAMU為例，開幕至今人數已成長3.5倍、獲利超過9倍，效益則超越100%，但在星野集團接手前，TOMAMU只是旅客去富良野訂不到住宿時的「過境選擇」，飯店也多次易主。星野集團承接後開始做出變化，修纜車時發現山頂的雲海很美，那就打造咖啡廳、高腳椅酒吧、雲朵造型觀景台等，帶給旅客不同的賞景體驗，現在已成為TOMAMU最受歡迎的景點之一。透過因地制宜，加入文化與深度體驗，每一處據點都擁有獨自特色，成為吸引旅人一去再去的原因。

星野集團為感謝台灣旅客長年支持，宣布以「北海道星野TOMAMU度假村」、「RISONARE品牌」以及鄰近東京迪士尼樂園的飯店「1955 Tokyo Bay」推出台灣人限定優惠。

▲▼星野北海道TOMAMU度假村RISONARE客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

優惠1：預訂「星星相遇」免費升等「RISONARE Tomamu」

凡預訂與星宇航空合作之「星星相遇」產品住宿北海道星野TOMAMU The Tower兩晚之旅客，即有機會免費升級入住「RISONARE Tomamu」，享受廣大100平方公尺的超大客房空間，每間都有三溫暖池可以使用。活動自即日起至7月31日開放預訂，適用入住期間為9月27日至10月31日，數量有限，額滿為止。

此外，透過指定湯桂禎國際旅行社預定婚禮商品，於TOMAMU知名地標「水之教堂」舉辦婚禮的新人，將可獲贈免費住宿禮遇。活動即日起開放申請至10月31日止，凡於期限內完成訂金支付者即可適用。

▲▼星野集團1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）有免費接駁車到東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

優惠2：入住東京1955 Tokyo Bay兩晚以上享標準方案75折優惠

位於東京灣區域的「1955 Tokyo Bay」，以1950年代美國黃金時代為設計靈感，且臨近東京迪士尼度假區，享有免費接駁車至迪士尼樂園的服務，且館內設置24小時開放的公共空間，讓旅客即使深夜返回飯店，也能自在放鬆。

即日起至7月31日為止透過台灣總代理湯桂禎國際旅行社預訂，入住期間至2027年2月28日止，連續入住兩晚以上即可享標準方案75折優惠，並加贈首晚早餐。優惠數量有限，且適用不可取消條件。

▲RISONARE那須。（圖／星野集團提供）

優惠3：RISONARE品牌推抽獎活動

作為星野集團旗下以「PLAY HARD」為核心理念的度假品牌，RISONARE近年持續受到台灣家庭旅客關注。為進一步深化台灣市場經營，RISONARE品牌即日起至7月11日23時59分止，台灣旅客只需至活動網站完成報名，即有機會抽中RISONARE系列設施三天二夜住宿券。

▲京都MUJI BASE開幕。（圖／株式会社良品計畫提供，下同）

而無印良品旗下的「良品計畫」所打造的體驗型住宿設施「MUJI BASE」首次進駐京都，於東山清水地區開設第5間據點「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」，已於5月20日開幕，透過結合住宿與在地體驗，讓旅客深入感受京都日常生活文化。

▲京都MUJI BASE客房示意圖。

MUJI BASE KYOTO kiyomizu共設有18間客房，房內大量採用無印良品家具與家飾，並結合京都藝術家及在地創作者作品。其中包括可入住2人的雙人房、最多可入住3人的雙床房，以及可容納4人的家庭房。最大房型達53平方公尺，並配有浴缸，適合家庭與好友同行入住。

▲京都MUJI BASE推出清晨的清水散步，享受無人的古都寧靜氛圍。

最大亮點之一是推出MUJI BASE首度規劃的在地導覽活動「朝之清水散步（朝の清水散歩）」。旅客可於清晨5點40分至7點，在導覽員帶領下漫步前往清水寺，感受觀光客尚未湧入前的寧靜京都。此外，飯店也在每間客房提供「地域周遊MAP」，介紹包括金繼修復、喫茶店巡禮、晨間錢湯等9項在地體驗。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）