Sun Group整合航空與觀光資源　全面升級富國島旅遊體驗

▲富國島黃昏小鎮以地中海式建築風格與世界級夜間秀聞名，是最受歡迎的度假亮點之一。（圖／Sun Group）

圖、文／Sun Group提供

越南大型觀光與地產集團Sun Group持續擴大全球觀光布局，並透過旗下全新航空品牌——太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（SPA），正式串聯國際旅遊市場與富國島高端度假生態圈，希望讓旅客從搭上飛機那一刻起，就能感受到海島假期的氛圍。

▲希爾頓格芮精選酒店（La Festa Phu Quoc）挑高大廳氣派非凡。（圖／Sun Group）

Sun Group長期投入觀光、娛樂、飯店與基礎建設開發，並以「Enhancing the beauty of Vietnam」理念，打造世界級旅遊目的地。其中，富國島更被視為Sun Group近年最重要的旗艦觀光計畫之一。

▲鄰近熱帶海灘的新世界富國島度假村（New World Phu Quoc Resort），擁有許多泳池別墅，媲美奢華度假天堂。（圖／Sun Group）

擁有潔白沙灘、熱帶海景與豐富自然資源的富國島，近年在Sun Group大規模投資下，已逐漸發展成亞洲備受矚目的高端度假新熱點。從頂級酒店、娛樂設施到地標建築與交通建設，整座島嶼不斷升級，也吸引越來越多國際旅客的目光。

▲新世界富國島度假村的大廳，融合自然綠意與現代奢華於一體。（圖／Sun Group）

為了讓旅客擁有更完整的旅行體驗，Sun Group進一步成立Sun PhuQuoc Airways，希望透過航空運輸整合集團旗下的旅遊資源，打造從機場、航班、住宿到娛樂設施的全方位服務。

▲Sun PhuQuoc Airways結合太陽集團獨有的旅遊生態系統，讓飛行成為度假旅程的延伸。（圖／Sun Group）

Sun PhuQuoc Airways表示，航空不只是交通工具，更是旅遊體驗的重要延伸。透過高品質服務與完整旅遊配套，希望讓旅客從登機開始，即感受到富國島度假的獨特魅力。

▲太陽世界香島樂園規畫了水陸雙樂園，想戲水或玩樂隨你挑。（圖／Sun Group）

隨著台北直飛航線正式投入營運，市場也預期將進一步提升富國島在台灣旅遊市場的曝光度，並吸引更多自由行及高端度假客群關注越南海島旅遊產品。

▲漂漂河是水上樂園的人氣活動，廣受大小朋友喜愛。（圖／Sun Group）

▲陸上樂園必玩木造雲霄飛車，全程尖叫與歡笑聲引爆熱情。（圖／Sun Group）

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