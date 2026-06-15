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Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島　搶攻高端海島度假商機

圖、文／Sun Group提供

看好亞洲高端旅遊市場需求持續成長，越南知名企業集團Sun Group旗下航空品牌——太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways，正式布局國際市場，開啟台北（TPE）直飛富國島（PQC）航線，讓台灣旅客前往越南海島度假有了全新、更方便的選擇。

▲▼越南,富國島,Sun Group,Sun PhuQuoc Airways,觀光,度假,直飛。（圖／業者提供）

▲台北－富國島今年3月開航，被視為Sun PhuQuoc Airways拓展東亞市場的主力航線。（圖／Sun Group）

Sun Group多年來深耕旅遊、休閒娛樂與高端飯店市場，並以「Enhancing the beauty of Vietnam」為品牌核心精神，致力打造國際級旅遊目的地；其中，富國島更是Sun Group近年最具代表性的旗艦開發區域之一。

▲▼越南,富國島,Sun Group,Sun PhuQuoc Airways,觀光,度假,直飛。（圖／業者提供）

▲搭乘金氏世界紀錄全球最長的三索式跨海纜車直達，暢玩太陽世界香島樂園。（圖／Sun Group）

近年在大型基礎建設與觀光投資帶動下，富國島快速成為亞洲新興海島度假熱點，從奢華海濱度假村、主題樂園、跨海纜車，到大型娛樂設施，Sun Group希望讓旅客不只是來看海，而是真正享受「待在島上就玩不完」的度假體驗。

▲▼越南,富國島,Sun Group,Sun PhuQuoc Airways,觀光,度假,直飛。（圖／業者提供）

▲解鎖國際級玩樂地標，太陽世界香島樂園帶你體驗高規格的娛樂震撼。（圖／Sun Group）

而Sun PhuQuoc Airways的成立，也被視為Sun Group旅遊版圖中的「最新一塊拼圖」。太陽富國航空將以高端運輸體驗為核心，串聯航空運輸、地勤服務及機上體驗等關鍵接觸點，全面提升旅客的尊榮出行感受。相較於涵蓋住宿與娛樂等多元面向的「旅遊體驗」，太陽富國航空更專注於航空公司所能直接提供與掌握的優質運輸服務。

▲▼越南,富國島,Sun Group,Sun PhuQuoc Airways,觀光,度假,直飛。（圖／業者提供）

▲富國島必看大秀《Kiss of The Sea》，集結世界級水舞、燈光與煙火，打造最震撼的視覺盛宴。（圖／Sun Group）

Sun PhuQuoc Airways表示，台灣旅客對海島旅行接受度高，且自由行市場相當成熟，因此特別重視台灣航線布局。未來除了觀光旅遊外，也希望帶動更多商務交流與雙邊合作機會。

隨著直飛航線開通，對不少台灣旅客而言，富國島不再只是「聽過但沒去過」的新興海島，而是能輕鬆安排、適合放空度假的高端旅遊選擇。Sun Group也期待透過Sun PhuQuoc Airways，吸引更多人探索富國島的魅力風情。

●更多資訊：
太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（SPA）
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560020223090
LINE：https://lin.ee/uNrM16f

關鍵字： 越南 富國島 Sun Group Sun PhuQuoc Airways 觀光 度假 直飛

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