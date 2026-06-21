汐止隱藏版NG蛋糕邊只要40元！塞滿濃郁巧克力、扎實芋泥餡

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

汐止美食來推薦這家「香帥蛋糕汐止店」！老字號的香帥蛋糕以超人氣芋頭蛋糕打出名號，幾乎是許多人從小吃到大的經典甜點，不過你知道嗎？除了招牌芋泥蛋糕之外，內行人才知道這裡，還有超高CP值的NG蛋糕邊可以買，一盒只要銅板價就能吃到滿滿餡料，尤其芋頭蛋糕邊更是芋泥控必收名單，這次就帶大家來看看NG蛋糕邊到底值不值得買，順便分享我這次買到的芋頭與巧克力蛋糕邊心得！

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在哪裡？

蛋糕店位在新北汐止汐萬路一段上，開車前往會相對方便，導航直接搜尋香帥蛋糕汐止店即可抵達，搭乘大眾交通工具的話，可搭火車至汐止車站後再轉乘公車前往，由於這間算是汐止知名甜點店，不少外地人也會專程來朝聖。

營業時間

營業時間從08：00－21：00，時間算蠻長的，建議如果想買人氣較高的香帥蛋糕NG蛋糕邊，還是早點來比較保險，因為熱門口味像芋頭、巧克力都蠻容易被掃光。

銷售環境

雖然不像熱門排隊名店需要等超久，但人潮一直都不算少，尤其假日客人特別多，很多人都是直接整條芋頭蛋糕搬回家，也有人是專門來搶便宜又划算的NG蛋糕邊，冰箱前幾乎都有人在挑蛋糕，熱門口味真的下手慢就沒了。

傳統糕餅店

走進來第一印象就是傳統糕餅店的感覺，裝潢偏復古樸實，沒有太多華麗設計，但架上麵包、蛋糕、傳統糕點琳瑯滿目，內行人最愛的香帥蛋糕NG蛋糕邊冰箱就在進門左手邊，來都像在抽驚喜包一樣，因為天天都有可能不太一樣。

NG蛋糕邊

這天來到這裡其實有點小可惜，原本還期待能遇到水果、芝麻或伯爵口味，結果當天蛋糕邊冰箱裡只剩下芋泥蛋糕邊以及巧克力蛋糕邊，不過換個角度想，剛好也是店內最熱門的兩款人氣口味，尤其芋泥蛋糕邊幾乎每次來都會看到，巧克力則比較像可遇不可求，看到我也是直接先拿再說，畢竟晚一步很可能就被掃光了。

芋泥蛋糕邊

我第一個拿的當然還是招牌芋頭蛋糕邊！架上只剩下4個，我沒有全部掃，不得不說第一次看到真的有嚇到，原本以為切邊就是薄薄一片，結果根本像磚塊一樣厚實，完全是粗暴系美食代表。

芋泥餡料真的給超滿，而且芋頭比例偏高，不會是那種黏稠到像奶油感的芋泥，而是吃得到濃濃芋頭香氣與紮實口感，甜度控制得也不錯，不會甜到膩，對於愛吃芋頭的人來說，每一口都超滿足，買NG蛋糕邊超划算，不用硬買一整條蛋糕，價格便宜又不怕吃不完浪費。

巧克力蛋糕邊

除了招牌芋頭之外，這次也幸運買到巧克力蛋糕邊！原本沒有抱太大期待，結果意外變成我心中黑馬。巧克力蛋糕邊吃起來帶點布朗尼的濕潤感，巧克力香氣濃郁，入口後有種微微融化在嘴裡的感覺，而且不會甜到很膩。尤其配上一杯熱咖啡，真的很適合下午嘴饞時來一塊，如果你剛好有看到巧克力口味，我自己是蠻推薦直接拿，因為熱門口味其實很快就被掃空。

賞味期限

蛋糕邊因為屬於新鮮蛋糕，建議最佳賞味期限約2－3天。不過如果買回家後沒有馬上吃，建議1－2小時內先冷藏保存並盡快食用完畢，這樣蛋糕體與內餡口感會比較穩定，也能保持最佳風味。

心得感受

如果你本來就喜歡芋頭蛋糕，那「香帥蛋糕汐止店」真的很值得來一趟，尤其內行人才知道的NG蛋糕邊更是高CP值代表，價格便宜、餡料給得大方，而且口味每天不一定，來買還有種尋寶感，我自己最推薦的還是芋頭蛋糕邊，芋泥香濃又扎實，巧克力蛋糕邊則是意外驚喜，濃郁度很不錯，下次來汐止，不妨順路到這裡帶幾塊回家，當下午茶真的超可以！

香帥蛋糕 汐止店

地址：新北市汐止區江北里汐萬路一段238號

電話：02－26488763

營業時間：08：00－21：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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