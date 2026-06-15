從航空到度假享樂　Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

圖、文／Sun Group提供

近年越南觀光熱度持續升溫，其中由Sun Group（太陽集團）打造的富國島旅遊生態圈，更成為亞洲海島度假的新亮點。

▲太陽世界香島樂園（Sun World Hon Thom）彩色滑水道刺激又好玩。（圖／Sun Group）

Sun Group是越南知名的大型觀光與地產集團，從奢華度假飯店、世界級主題樂園，到跨海纜車與大型娛樂設施，以「Enhancing the beauty of Vietnam」為核心理念，持續把富國島升級成兼具放鬆感與娛樂性的國際級度假勝地。

▲坐上雲霄飛車，在疾速馳騁中，俯瞰絕美海景。（圖／Sun Group）

富國島位於越南南部，擁有純淨海灘、熱帶自然景觀，與全年宜人的度假氣候。近年在Sun Group大規模投資與整體規劃下，富國島更發展出結合度假、娛樂、美食與休閒的一站式旅遊體驗，從奢華度假村到大型娛樂綜合設施，皆吸引亞洲旅客持續關注，也讓富國島快速躍升為新世代海島度假的熱門選擇。

▲Sun Group以航空串聯旅遊生態系，讓旅客更方便體驗富國島完整的度假、娛樂與休閒資源。（圖／Sun Group）

看準市場需求，Sun Group正式推出旗下航空品牌——太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（SPA），希望透過航空服務，完整串聯集團旗下的飯店、娛樂與觀光資源，打造「從天空到地面」的一站式高端旅遊體驗。

▲太陽世界香島樂園不只好玩，還有許多熱門的打卡點。（圖／Sun Group）

Sun PhuQuoc Airways表示，成立航空公司的目標，不只是提供飛行服務，而是希望讓旅客從出發那一刻起，就能提前進入度假模式。透過整合集團資源，旅客未來可享受從航班、機場接送、住宿到娛樂設施的全方位服務，大幅提升旅遊便利性與整體尊榮感。

▲日落小鎮《Kiss of the Sea》，每晚呈現璀璨煙火與表演秀。（圖／Sun Group）

其中，台北（TPE）—富國島（PQC）航線的啟動，更是Sun Group深耕台灣市場的重要一步。除了鎖定自由行與高端度假客群，也希望吸引情侶、親子家庭與年輕旅客，把富國島變成下一個熱門海外海島選項。

▲四面環海的富國島，可以吃到很多美味海產，是海鮮愛好者的天堂。（圖／Sun Group）

根據交通部觀光署統計，越南已躋身為台灣旅客前五大出國目的地，今年1－4月累計已達405,595人次。透過Sun PhuQuoc Airways加入，未來台灣旅客前往富國島，將能感受更便利、更有度假氛圍的全新海島旅遊享樂。

▲La Festa Phu Quoc飯店大廳，氣派典雅。（圖／Sun Group）

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太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（SPA）

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