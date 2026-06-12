劍湖山水樂園6/19開園！身分證有5「門票399」、當日壽星100元

▲劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將開園。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將從6月19日起登場，園區也祭出水陸一票暢玩優惠，並將多項「全台唯一」與經典指標設施全面開放。同時迎接端午連假到來，在3天連假期間，只要身分證字號有「5」，現場購票出示證件，即可享優惠價399元。

▲▼劍湖山世界有許多全台唯一玩水設施。

今年夏天，雲林劍湖山世界開啟「水陸一票暢玩」模式，將「全台之最」水上設施通通集結。包含全台唯一水上極速自由落體，從高空瞬間下墜，驚險指數破表。還有必玩的水上巨霸「龍捲風」與超激渦輪「大碗公」，乘著橡皮艇衝向巨大浪壁與亞洲最大碗公，體驗強大離心力的瘋狂尖叫。

而「維京巨浪」則挑戰全台最久，長達600秒的頂級鑽石巨浪，讓旅客體驗長達10分鐘的瘋狂衝浪快感。另外有長達300公尺的「小威漂漂河」，躺進泳圈享受山中海島的浪漫渡假感，而親子同樂「大船塢」與白沙灘則是能在全台海拔最高的精緻白沙灘瘋狂戲沙。

同時，從6月19日至9月6日期間推出全日水陸聯票599元，同時也推出下午1點後的午後票499元，而當日壽星憑本人證件購票享100元優惠；當月壽星也享有399元優惠價格。

▲劍湖山渡假大飯店也推出暑假住房專案。

位於樂園旁的劍湖山渡假大飯店，即日起至8月29日為止則推出住房專案，兩人成行1泊2食雙日遊樂園，每房6800元起，同時每房加送室內模擬高爾夫15分鐘與賽車模擬遊戲15分鐘。

▲KKday推出MLB、F1賽事優惠。（圖／KKday提供，下同）

而旅遊電商KKday宣布6月連續推出3場優惠活動，其中6月18日加碼推出全站1折、買一送一、99元機票。Klook則宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立合作，旅客未來可直接透過平台預訂KTX、無窮花號等車票。

▲也有獨家代理的韓國AI體驗展《鯊魚寶寶》早鳥票。

KKday看好主題旅遊越來越受旅客青睞，整個6月推出「全球運動賽事商品滿4000元享95折」優惠，最高折500元，適合規劃新加坡F1、美國MLB等海外賽事旅遊。同時即日起至6月17日為止推出獨家代理韓國全新親子體驗商品《鯊魚寶寶》AI體驗展早鳥票5折，該活動將於首爾東大門設計廣場開幕。

▲看F1賽事近年越來越受歡迎。

而最大檔的「618優惠」則提早從6月16日開跑，在6月18日當天加碼搶全站1折、買一送一、99元機票；全球運動賽事折扣優惠、韓國人氣體驗、親子新品與歐美紐澳長線包車優惠等。會員單筆訂單達5000元，也有「KKday 100萬旅遊金」抽獎資格。