島語台中漢神洲際店7/18開幕　訂位資訊近期公告

▲島語台中漢神洲際店7/18開幕，上圖為桃園店資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人等到了！有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，今日公告漢神洲際店將於7月18日開幕，訂位資訊將於近期公告。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%至2090元+10%。

▲島語台中漢神洲際店封板還沒拆除。（圖／業者提供）

島語首店位於台北漢來大飯店，開幕沒多久就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而去年8月、12月相繼開出高雄漢神店、桃園台茂店，而官方在今日公告，台中漢神洲際店將於7月18日開幕，訂位資訊將於近期公告。

島語9大餐區供應近200道菜色，其中松葉蟹腳、各種螃蟹、炙燒握壽司、漁港直送的現流生魚片都是網友列為必吃品項。而中式料理區則有片皮烤鴨、名人坊鮑魚燒賣皇、長春捲、福園一品香東坡肉，集結了漢來美食其他品牌的招牌菜。喜愛烤物的消費者，則不能錯過現烤生蠔、日式烤香魚、烤一夜干。

▲欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」試營運。（圖／欣葉提供）

另外，欣葉日本料理健康店經過3個月的改裝工程，全新概念店「彩膳楽亭」開始試營運，除了空間升級，主廚還以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，研發設計出鰻魚玉子燒、香魚姿燒、醋味噌拌章魚、炙燒鰹魚與味噌銀鱈等5道限定菜色。

▲彩膳楽亭主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中，設計出5道限定料理。（圖／欣葉提供）

相較另外兩家欣葉日本料理分店，升級版的「彩膳楽亭」餐價有所調漲，平日午餐從898元調漲至1180元（上漲282元，幅度31%），晚餐從1048元漲至1380元（上漲332元，幅度32%）；周末假日午餐從1048元調漲到1580元（上漲532元，幅度51%），晚餐從1168元漲至1580元（上漲412元，漲幅35%），而原本的下午茶時段取消，但中午餐期則可以用餐到15:00。