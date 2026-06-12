北九州國民美食「資先生」6/18登台　逾60種烏龍麵只要100元起

▲資先生烏龍麵「牛肉牛蒡天婦羅烏龍麵」。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

記者黃士原／台北報導

發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，海外首店即將登台，預計6月18日開幕，地點位於大葉高島屋。菜單不只烏龍麵選項多，有湯麵、冷麵、炒麵、鍋燒麵，單價100元起，同時還提供丼飯、咖哩、關東煮等人氣商品。

資先生烏龍麵發源自福岡北九州市，許多分店都是24小時營業，近年已成為當地的平價國民美食，招牌是「牛蒡天婦羅烏龍麵」，使用鯖魚、昆布與香菇等食材熬製的湯頭，搭配長棍型牛蒡天婦羅。

▲資先生烏龍麵「牛肉烏龍麵」+飲料·小菜三品。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

資先生烏龍麵日前已在臉書粉專公布台灣菜單，品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

▲資先生烏龍麵「牛肉·豬排滑蛋丼」。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

▲資先生烏龍麵「豬排咖哩飯」+飲料·小菜三品。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全部都吃到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加一顆牡丹餅。

此外，日本九州盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，台灣資先生也提供多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食。業者也提到，日本人吃關東煮的習慣是不喝湯，而且也不會出現玉米、苦瓜封、米血糕、鑫鑫腸等食材。

▲蒜辣蟹肉奶油麵。（圖／BEPPIN PASTA提供）

另外，和風洋食「BEPPIN PASTA」迎來品牌開幕5周年之際，全台第4家、也是品牌第2家獨立街邊店的「東興店」，今天正式開幕，同時首3日也祭出優惠，每日中午前30名客人可享義大利麵半價，晚間消費滿千送6吋瑪格麗特披薩。

隨著東興店開幕，BEPPIN PASTA全台門市同步更新菜單，新增涵蓋沙拉、義大利麵、筆管麵、主廚排餐、披薩及一品料理等共12道全新料理。「蒜味培根野菇明太子麵」以帶有木質調香氣的山珍野菇，碰撞鹹鮮迷人的海味明太子。「酥炸吻仔魚明太子麵」將吻仔魚炸至金黃酥脆，搭配明太子醬。

▲烏魚子奶油海鮮義大利麵。（圖／BEPPIN PASTA提供）

東興店也推出為期1個月的限定奢華風味「烏魚子奶油海鮮義大利麵」，原價520元，優惠價450元，主廚將頂級烏魚子分別以「切片」與「刨粉」兩種形式展現，飽滿裹附在以濃郁奶油為基底的海鮮義大利麵上。