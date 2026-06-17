全國首座「獨角仙生態公園」在台中！打造撫育區能近看雞母蟲

撰文攝影／Nini and Blue 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

近幾年台中特色公園越來越厲害，台中東勢區打造全國首座「獨角仙生態公園」，公園設有獨角仙4.8米高溜滑梯、攀爬闖關遊戲場、多元闖關攀爬組、35種遊戲體驗、獨角仙撫育區及夏日限定戲水區。周末放假想帶家裡的小朋友去放電，那台中東勢這個最新的免門票景點你絕對不能錯過！

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活的生態公園

近幾年台中特色公園越來越厲害，但你聽過「活的生態公園」嗎？剛正式啟用的「東勢區獨角仙生態公園」，是全台首座以「獨角仙」為主題、斥資逾九千萬元打造的全新免門票親子景點！

這裡不僅有超刺激的4.8米高溜滑梯、夏日限定戲水區，最厲害的是它還是一座「獨角仙撫育基地」，讓小朋友一邊玩耍一邊近距離觀察甲蟲的生命週期。這篇文章幫大家整理了最完整的設施亮點、停車交通以及順遊路線，周末趕快帶家裡的昆蟲迷出發吧！

3大必訪亮點

這座公園佔地寬廣，整體設計巧妙結合了客家圍龍屋的空間意象，並將獨角仙的「卵、幼蟲（雞母蟲）、蛹、成蟲」四個生命週期融入遊戲空間。

裡面別有洞天

第一眼看到羽化之塔時，以為只有這一小區，原來後方還有多元闖關攀爬組和大型遮陽區，佔地寬廣。新的美樂地公園設有遊戲場環境資訊版，可以提供現場小朋友穿搭參考。

▲美樂地計畫新完工公園的化妝室都設計得相當新穎，親子廁所、無障礙廁所等設施都一併納入其中。

4.8米高「羽化之塔」雙塔滑梯

遠遠就能看到一座超吸睛的巨大獨角仙造型雙塔！這個「羽化之塔」最高處有4.8公尺，雙塔包含三道速度與高度不同的滑梯（包含管狀滑梯），並結合了鑽籠與天空步道，刺激感十足。

大孩子可以挑戰超刺激的管狀溜滑梯，享受速度感。小小孩也別擔心，旁邊有貼心的天空步道可以慢慢走上去，沿途還結合了攀爬網跟爬繩，非常考驗小朋友的平衡感與手腳協調。攀爬網下方設置多組爬繩、爬網，空間不浪費。攀爬網連結天空步道，小朋友手腳並用往上攀爬時，家長記得時時關心，以免發生意外。

▲小朋友雖然還不太會攀爬，但是在圍龍屋意象遊戲通路下方盪來盪去就心滿意足。

多元闖關攀爬組

這區絕對是「電量無限」大孩子的剋星！長達72公尺的闖關設施，裡面包含了22種不同的遊戲組合。各種網繩關卡需要手腳並用才能通過，滿足孩童各種高難度挑戰，玩完一圈包準回家秒睡。

▲這區適合大一點的小朋友，想抵達這漂浮溜滑梯，就相當有難度。

▲旁邊還有旋轉蹺蹺板，以及轉了會播放客家歌曲的旋轉音樂球，非常有在地特色。

5－9月限定！夏日戲水區

夏天出門最怕熱了對吧？這裡規劃了淺淺的戲水池，每天09：00到17：00開放。水池裡有3組手壓幫浦，小朋友可以一邊幫忙「打水」一邊打水仗，消暑效果一級棒！

▲可惜戲水池有點小啊！期待下次有機會升級一下，讓大小朋友玩得更高興。

▲而且園區還貼心設置了遮陽棚跟水霧降溫系統，讓陪同的爸媽不用曬到跟著融化。

獨角仙撫育區：近距離觀察獨角仙生態

打造獨角仙生長棲地，公園內種植了大量獨角仙最愛的光蠟樹（又稱白雞油樹），並設置了專屬的生態觀察箱與撫育區。近距離觀察雞母蟲、蛹在土壤裡的神祕樣貌。結合環境教育及告示牌，讓大小朋友更瞭解獨角仙的生態。

▲當天打開神秘的觀察箱大門，可能雞母蟲太害羞躲起來了，什麼都沒有看到。

交通與停車建議

由於公園為全新熱門景點，假日人潮眾多，出發前強烈建議先確認停車動線。

►開車前往：導航設定「東勢區獨角仙生態公園」或「東勢客家文化園區」。公園旁有收費停車場（半小時約10元），假日若爆滿，可引導至周邊合法路邊停車格。請勿將車輛違停在人行道上以免受罰。

►大眾運輸：可搭乘豐原客運至東勢總站，再步行約5－10分鐘即可抵達。

東勢山城一日遊，順遊路線推薦

東勢獨角仙生態公園的地點非常優越，剛好位於山城觀光的黃金節點上，步行就能串聯周邊許多知名美食小吃。放電完不用開車移動，直接走路就能去吃美食！

推薦路線

東勢親子館►東勢許良宇圖書館►東勢客家文化園區►東勢市區品嚐在地美食►東勢獨角仙生態公園►東豐自行車綠廊騎單車。如果時間充裕，還可以串聯遠一點的東勢林場或大雪山國家森林遊樂區，安排一趟兩天一夜的生態深度旅遊。

東勢區獨角仙生態公園

地址：台中市東勢區上新里中新街西新巷70號

開放時間：24小時

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