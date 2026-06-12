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新北花漾水樂園6/13開幕　占地1815坪「6大設施免費玩」

▲▼三重「花漾水樂園」將於明（13日）正式開幕啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲三重「花漾水樂園」明（13日）正式開幕啟用。（圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／台北報導

位於新北市三重重陽橋下、太陽地景兒童遊戲場旁的「花漾水樂園」，將於明（13日）正式開幕啟用，成為新北河濱第4座水樂園。園區以太陽與花朵為設計主題，設置雛菊、花朵造型噴泉、水廊道及戲水道等多元設施，為新北河濱再添玩水新去處。

▲▼三重「花漾水樂園」將於明（13日）正式開幕啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲「花漾水樂園」占地約0.6公頃（1815坪），坐落於淡水河畔高灘地。（圖／新北市高灘處提供）

「花漾水樂園」占地約0.6公頃（1815坪），坐落於淡水河畔高灘地，緊鄰人氣的太陽地景兒童遊戲場。新北市高灘處表示，園區以花朵盛開意象打造，共規劃6大類型戲水設施，包括重陽橋意象、水廊道、雛菊、花朵造型、管狀水及淺水區等造型水設施，透過水霧與灑水形式營造沁涼氛圍；現場並設有洗手洗腳區、休憩區及景觀廁所等完善設施，讓親子能舒適遊玩。

▲▼三重「花漾水樂園」將於明（13日）正式開幕啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼三重「花漾水樂園」規劃6大類型戲水設施。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼三重「花漾水樂園」將於明（13日）正式開幕啟用。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌指出，繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」及新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，「花漾水樂園」成為新北河濱第4座水樂園。開放時間方面，6月及9月於每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間除周二休園進行維護清潔外，其餘時間每日開放。噴水時段為上午10點至12點，以及下午3點至晚間7點（汐止星際遊戲場延長至晚間8點）。

▲新莊區塭仔底濕地公園,獨咖啡館。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新莊區塭仔底濕地公園明起同步開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲新莊區塭仔底濕地公園,獨咖啡館。（圖／新北市高灘處提供）

除了河濱4座水樂園同步迎接暑假戲水人潮，新莊「塭仔底濕地公園」戲水區也從明（13日）起開放。6月及9月為例假日及國定假日開放，暑假期間則於每周二至周日開放、周一休園維護。噴水時間為上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

花漾水樂園交通資訊
● 捷運：搭乘台北捷運至三和國中站2號出口，步行經自強路四、五段至堤坡，再由越堤階梯或五華陸橋前往重陽橋下河濱公園。
● 步行：可利用重陽橋下游側五華陸橋，或重陽橋上游側環河陸橋跨堤電梯進入河濱公園後步行抵達。

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 戲水景點 花漾水樂園 玩水新景點

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