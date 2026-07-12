海鮮控玩大馬柔佛必訪！開箱老字號現撈龍蝦餐廳　招牌菜色一次看

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

來馬來西亞柔佛玩，推薦一定要來「龍蝦之鄉」的邊佳蘭漁村（Pengerang），這裡遠離城市喧囂，很純樸僻靜，還有無敵海景加持。而這家在當地超人氣，經營了多年的老字號龍蝦海鮮餐廳「翡翠園」，更是以鮮甜多膏的奶油龍蝦及各式海鮮聞名！距離不遠處的人氣海景咖啡廳「Yard & Co」也可順遊。

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▲而且旁邊就是無敵海景，竟然還有游泳池。

▲不愧是「龍蝦之鄉」，滿滿的龍蝦任你挑選。

菜單

主要是各種海鮮到各種熱炒、蔬菜、豆腐料理及甜點、飲料都有提供，依照食材可以任選料理方式，比較特別的是有泰式炸、泰式蒸等做法，這我真的很少看到。

娘惹醬蒸石斑魚

這道娘惹醬蒸石斑魚可說是融合馬來與華人飲食文化的經典之一，選用肉質細緻鮮甜的石斑魚，以特製娘惹醬蒸煮入味，醬汁結合辣椒、香茅、南薑、蝦醬與酸柑等南洋香料，就跟馬來西亞多元文化融合一樣，酸甜鹹辣達到絕佳平衡。

上湯本地龍蝦（青龍蝦）

選用當地現撈活體青龍蝦，那新鮮程度看得見，主廚還以雞骨、高湯與薑絲熬煮出濃郁上湯，再加入龍蝦一起燴煮，讓龍蝦肉充分吸收湯頭精華。龍蝦肉質Q彈緊實以外還吸飽湯汁精華，這可是翡翠園招牌必點，好吃到就連湯頭也要拿來澆白飯才行，絕不浪費。

四喜豆腐

所謂「四喜」，通常代表四種不同食材的完美搭配，象徵吉祥圓滿、喜氣洋洋，因此經常出現在家庭聚餐或宴席菜單中。這道料理以滑嫩豆腐為主角，搭配鮮蝦、魚片、花枝、蔬菜等豐富配料一起燴煮，再淋上以高湯熬製的芡汁，入口細嫩綿密還吸飽湯汁精華，很鮮甜喔。

泰式炸雞（泰式做法）

到底有誰不喜歡泰式炸雞的啦！雞肉事先以魚露、蒜頭、香菜根及多種香料醃製入味，炸得香酥美味，再佐以酸甜微辣的泰式醬汁還有生菜一起拌過，清爽開胃，真的好吃，真想學起來，夏天就靠這個過活了。

西蘭花炒帶子

經典粵式海鮮料理，看似簡單，但其實很吃食材的新鮮度。一定要是翠綠爽脆的西蘭花搭配鮮甜肥美的帶子（干貝），不僅色澤誘人，口感層次也相當豐富，顏值與味覺兼具。

鐵板蠔蛋

上桌時鐵板還在滋滋作響，真的是香味十足氣勢滿分的料理，選用肥美鮮蚵，搭配雞蛋、高湯與蔥花一同煎製。滑嫩的蛋液包覆著飽滿鮮蚵，入口時先感受到雞蛋的香濃，再帶出鮮蚵獨有的鮮甜海味，真的非常好吃。

干煎蘇東（墨魚）

這一道是加點的，因為同桌的廣東朋友說他們點菜數量最忌諱的是「7道菜」，所以怕犯忌諱，多點了一道湊成八道菜，結果沒想到這一盤最早被掃光。所謂「蘇東（Sotong）」其實就是墨魚或魷魚的馬來語稱呼，所以是乾煎墨魚的意思，干煎方式更能凸顯海鮮原味，主要是那有點類似五味醬的加持，真的增添不少風味，我自己非常喜歡。

炒飯

別看就是一盤炒飯，能炒到粒粒分明還很入味，香氣撲鼻還有鑊氣，很強欸！連我這個本來不想吃澱粉的人，都忍不住吃了一整碗，超邪惡的啦。

金瓜芋泥

甜點登場！竟然是金瓜芋泥，這是澱粉組合拳。香濃南瓜與綿密芋頭，口感細膩滑順，甜而不膩，以甜點來說，會不會有點太華麗。

▲總之，我只能說來柔佛邊佳蘭，如果沒吃到龍蝦就等於白來了！然後不吃這一家你就真的太可惜了。

柔佛 翡翠園（海鮮餐廳）

地址：Lot 4785, 1, Jalan Siakap, Kampung Sungai Rengit, 81620 Pengerang, Johor Darul Ta’zim, 馬來西亞

時間：11：00－22：00

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