BEPPIN PASTA東興店明開幕　義大利麵半價、滿千送披薩

▲蒜辣蟹肉奶油麵。（圖／BEPPIN PASTA提供）

記者黃士原／台北報導

和風洋食「BEPPIN PASTA」迎來品牌開幕5周年之際，全台第4家、也是品牌第2家獨立街邊店的「東興店」，明天正式開幕，同時首3日也祭出優惠，每日中午前30名客人可享義大利麵半價，晚間消費滿千送6吋瑪格麗特披薩。

BEPPIN PASTA東興店是全新概念店，除了保留最具招牌特色、能傳遞職人溫度的「開放式現製義大利生麵坊」外，主色調改以明度高且質感輕盈的「番茄紅、羅勒綠、太陽白、柳橙橘」，貼合民生社區生活圈自帶的日光感與悠閒步調。

▲韓風海鮮辣奶油麵。（圖／BEPPIN PASTA提供）

隨著東興店開幕，BEPPIN PASTA全台門市同步更新菜單，新增涵蓋沙拉、義大利麵、筆管麵、主廚排餐、披薩及一品料理等共12道全新料理。「蒜味培根野菇明太子麵」以帶有木質調香氣的山珍野菇，碰撞鹹鮮迷人的海味明太子。「酥炸吻仔魚明太子麵」將吻仔魚炸至金黃酥脆，搭配明太子醬。

「韓風海鮮辣奶油麵」豪氣集結鮭魚菲力丁、日本3S級熟帆立貝、無毒蝦仁、花枝圈與大蛤等高級海味，基底的特製奶油白醬融入韓式辛香料，濃郁中帶有痛快後勁。「蒜辣蟹肉奶油麵」以黃金蟹肉為主角，透過金黃蒜片與乾辣椒碎牽引出海鮮的醇厚甘甜。

▲烏魚子奶油海鮮義大利麵。（圖／BEPPIN PASTA提供）

此外，東興店則是推出為期1個月的限定奢華風味「烏魚子奶油海鮮義大利麵」，原價520元，優惠價450元，主廚將頂級烏魚子分別以「切片」與「刨粉」兩種形式展現，飽滿裹附在以濃郁奶油為基底的海鮮義大利麵上。

慶祝新店開幕，品牌祭出多重優惠，首先6月12日至6月14日午餐時段，每日前30位內用消費者，享義大利麵半價；晚餐時段內用消費滿1000元即贈價值210元的「6吋瑪格麗特Pizza」1份。

▲松露味黃金薯條。（圖／BEPPIN PASTA提供）

6月15日至6月23日加入品牌會員，內用消費滿1000元，送松露味黃金薯條1份。6月24日至7月9日，戶籍設於「復盛里」與「新聚里」，出示證明文件並符合店內基本消費，即享「指定飲品買一送一」。

▲挽肉と米台中店6/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台近3年，終於要跨出台北市展店，台中店將於6月17日正式開幕，除了招牌漢堡排外，還推出限定醬料「莎莎醬」、新飲品「百香Mojito」，而「金鑽鳳梨冰茶」則會復刻回歸。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供套餐服務，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆，650元），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。