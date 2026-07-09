中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

經典飯店依然持續玩轉新風味，你們知道台北歐華酒店的美味秘訣嗎？之前開箱老饕推薦必吃台北粵菜餐廳「歐華酒店歐華軒」，就已經留下相當深刻的印象，這次跟朋友終於到歐華酒店旗下的「Oeillet 歐麗蛋糕坊」，開箱期待許久的台北下午茶推薦必吃輕食新菜單，帶大家深度體驗歐華酒店的星級料理美味。

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交通資訊

搭乘捷運：搭乘捷運到圓山站與中山國中站，步行約10分鐘即可抵達。

自行開車：歐華酒店附地下停車場，由林森北路轉入雙城街43巷，地下停車場入口位於右側方向。

環境

菜單

餐點介紹

位於歐華酒店一樓的Oeillet 歐麗蛋糕坊，近期推出全新輕食套餐，午餐、下午餐、晚餐，全時段都有提供餐點服務。我們今天點了沙拉、義大利麵、燉飯、三明治、炸物，料理選用許多台灣在地食材製作，而在料理中也可以找到許多令人驚喜之處。

台灣在地農場沙拉襯煙燻鴨胸及醋漬小洋蔥 420元

上層鋪上滿滿的煙燻鴨胸，底部搭配的是使用芳香萬壽菊製作的油醋醬，吃起來帶有類似百香果的酸甜風味，與煙燻香氣明顯的鴨胸真的是完美搭配。

凱薩沙拉佐煙燻鮭魚及水波蛋 420元

其實每次吃早午餐，如果人數較多，我們幾乎都會點凱薩沙拉，恰好可以搭配味道較為濃厚的主餐料理，今天的凱薩沙拉佐煙燻鮭魚及水波蛋，可以吃到主廚自行製作的煙燻鮭魚，在沙拉中央還搭配一顆彈性十足的水波蛋，風味清爽好吃，如果有在進行飲食控制的話，記得點一盤沙拉，飽足感十足又美味。

火腿起司三明治（鄉村麵包） 380元

選用自家烘焙坊酸種麵包，主廚使用整顆火腿切片，相較於市售的火腿片來說，厚度與口感更佳，每一口都可以吃到令人滿足的火腿香氣，而三明治搭配的酸種麵包，也是出自於Oeillet 歐麗蛋糕坊，口感帶有剛好的韌性，越嚼越香，整體的風味相當清爽。

歐華經典總匯三明治 480元

份量十足，使用的食材也相當豐富，像是培根、雞蛋、蕃茄、生菜、煙燻雞肉等，附餐搭配的是炸薯條，男生用餐也可以吃得很飽，在炎熱的台北午後，最適合品嘗這樣的輕食料理。

吮指回味香料炸雞腿 540元

炸雞腿看似日常，但絕對跟你平常吃到的炸雞腿不同，主廚使用各式香料醃漬，讓雞腿本身就帶有淡雅的香料香氣，雖然沒有看到熱氣蒸騰，但一口咬下其實熱度十足，大家務必要小心品嘗。最令人驚艷的就是搭配自製BBQ醬，味道馬上升級加分，推薦給大家。

自製煙燻鮭魚羅勒青醬起司燉飯 560元

這道單是鮭魚就要耗費三天製作，兩天醃製一天煙燻，帶出鮭魚本身的香氣並賦予足夠的鹹度，燉飯吃得到米飯的口感不會過於軟爛，主廚特製羅勒青醬風味清爽，可以溫柔襯托出煙燻鮭魚本身的鮮味與香氣。

奶油海膽醬義大利麵襯海苔蝦卵 560元

看似簡單沒有特殊之處，但其味道層次，一定會讓你難以忘懷，蝦卵的鮮與海苔的香氣在口中融合，藏在其後的是奶油海膽的淡雅香氣，麵條吃起來彈性十足，是Oeillet 歐麗蛋糕坊指定品嘗的經典料理。

歐麗 Oeillet

地址：台北市中山區林森北路646號（歐華酒店）

電話：02－25853258（#804）

營業時間：11：30－21：00

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