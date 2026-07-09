ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡　酸種麵包做三明治越嚼越香

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

經典飯店依然持續玩轉新風味，你們知道台北歐華酒店的美味秘訣嗎？之前開箱老饕推薦必吃台北粵菜餐廳「歐華酒店歐華軒」，就已經留下相當深刻的印象，這次跟朋友終於到歐華酒店旗下的「Oeillet 歐麗蛋糕坊」，開箱期待許久的台北下午茶推薦必吃輕食新菜單，帶大家深度體驗歐華酒店的星級料理美味。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊
搭乘捷運：搭乘捷運到圓山站與中山國中站，步行約10分鐘即可抵達。
自行開車：歐華酒店附地下停車場，由林森北路轉入雙城街43巷，地下停車場入口位於右側方向。

環境

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

菜單

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

餐點介紹
位於歐華酒店一樓的Oeillet 歐麗蛋糕坊，近期推出全新輕食套餐，午餐、下午餐、晚餐，全時段都有提供餐點服務。我們今天點了沙拉、義大利麵、燉飯、三明治、炸物，料理選用許多台灣在地食材製作，而在料理中也可以找到許多令人驚喜之處。

台灣在地農場沙拉襯煙燻鴨胸及醋漬小洋蔥 420元
上層鋪上滿滿的煙燻鴨胸，底部搭配的是使用芳香萬壽菊製作的油醋醬，吃起來帶有類似百香果的酸甜風味，與煙燻香氣明顯的鴨胸真的是完美搭配。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

凱薩沙拉佐煙燻鮭魚及水波蛋 420元
其實每次吃早午餐，如果人數較多，我們幾乎都會點凱薩沙拉，恰好可以搭配味道較為濃厚的主餐料理，今天的凱薩沙拉佐煙燻鮭魚及水波蛋，可以吃到主廚自行製作的煙燻鮭魚，在沙拉中央還搭配一顆彈性十足的水波蛋，風味清爽好吃，如果有在進行飲食控制的話，記得點一盤沙拉，飽足感十足又美味。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

火腿起司三明治（鄉村麵包） 380元
選用自家烘焙坊酸種麵包，主廚使用整顆火腿切片，相較於市售的火腿片來說，厚度與口感更佳，每一口都可以吃到令人滿足的火腿香氣，而三明治搭配的酸種麵包，也是出自於Oeillet 歐麗蛋糕坊，口感帶有剛好的韌性，越嚼越香，整體的風味相當清爽。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

歐華經典總匯三明治 480元
份量十足，使用的食材也相當豐富，像是培根、雞蛋、蕃茄、生菜、煙燻雞肉等，附餐搭配的是炸薯條，男生用餐也可以吃得很飽，在炎熱的台北午後，最適合品嘗這樣的輕食料理。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

吮指回味香料炸雞腿 540元
炸雞腿看似日常，但絕對跟你平常吃到的炸雞腿不同，主廚使用各式香料醃漬，讓雞腿本身就帶有淡雅的香料香氣，雖然沒有看到熱氣蒸騰，但一口咬下其實熱度十足，大家務必要小心品嘗。最令人驚艷的就是搭配自製BBQ醬，味道馬上升級加分，推薦給大家。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

自製煙燻鮭魚羅勒青醬起司燉飯 560元
這道單是鮭魚就要耗費三天製作，兩天醃製一天煙燻，帶出鮭魚本身的香氣並賦予足夠的鹹度，燉飯吃得到米飯的口感不會過於軟爛，主廚特製羅勒青醬風味清爽，可以溫柔襯托出煙燻鮭魚本身的鮮味與香氣。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

奶油海膽醬義大利麵襯海苔蝦卵 560元
看似簡單沒有特殊之處，但其味道層次，一定會讓你難以忘懷，蝦卵的鮮與海苔的香氣在口中融合，藏在其後的是奶油海膽的淡雅香氣，麵條吃起來彈性十足，是Oeillet 歐麗蛋糕坊指定品嘗的經典料理。

▲▼歐華酒店 Oeillet 歐麗蛋糕坊。（圖／JJ.Hsu授權提供）

歐麗 Oeillet

地址：台北市中山區林森北路646號（歐華酒店）
電話：02－25853258（#804）
營業時間：11：30－21：00

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

【你可能也想看】

台中12間「預約制餐廳」母親節聚餐必存！多國料理全收錄
深入桃園農村住一晚！隱世「三合院民宿」藏身新屋田野間
苗栗隱身杉木林裡的夢幻民宿！撞球烤肉全包辦　每房都有山景陽台

本文作者

JJ.Hsu 男⼦散步中

看更多 ››

最近的報導

關鍵字： 歐麗 Oeillet 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 JJ.Hsu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

推薦閱讀

逢甲平價旅店還附免費停車位！陽台房只要1300元　樓下就是夜市

逢甲平價旅店還附免費停車位！陽台房只要1300元　樓下就是夜市

最多可容納24人還有電梯！埔里質感包棟民宿　每房都有專屬陽台

最多可容納24人還有電梯！埔里質感包棟民宿　每房都有專屬陽台

躲進山林享受隱世假期！南投獨棟電梯Villa　包棟最多容納12人

躲進山林享受隱世假期！南投獨棟電梯Villa　包棟最多容納12人

高空景觀火鍋吃到飽只要680元！隱身高雄福華大飯店30樓

高空景觀火鍋吃到飽只要680元！隱身高雄福華大飯店30樓

不斷更新／巴威影響海陸空交通　明天海運114航次停航

不斷更新／巴威影響海陸空交通　明天海運114航次停航

易遊網估逾2萬旅客受颱風影響　訂房可一鍵取消全額退費

易遊網估逾2萬旅客受颱風影響　訂房可一鍵取消全額退費

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

超商有試衣間！日本全家首間旗艦店明開幕

超商有試衣間！日本全家首間旗艦店明開幕

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

僅2.9顆星依然排滿人！台中老牌牛雜湯　

凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」

埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋

黎巴嫩人開的隱藏版沙威瑪！

開箱東部最美「山嵐圖書館」

萬華老店「亞東甜不辣」已辦理歇業登記

旭集台中店第二波訂位早上9點開搶

新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

熱門行程

最新新聞更多

不斷更新／巴威影響海陸空交通　明天海運114航次停航

易遊網估逾2萬旅客受颱風影響　訂房可一鍵取消全額退費

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

超商有試衣間！日本全家首間旗艦店明開幕

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

中山區輕食下午茶秘境！藏身飯店裡

台東熱氣球活動7/10下午起連3天取消

minini人氣角色變身4款甜甜圈　買分享盒送造型扇

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366