大馬柔佛絕美海景咖啡廳開箱！隔壁就是龍蝦名店　排順遊超方便

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

「Yard & Co.」可以說是近年最熱門的迪沙魯海景咖啡廳之一，位於柔佛邊佳蘭（Pengerang）海岸旁，擁有無敵海景第一排視野，距離迪沙魯約30分鐘車程，很推薦白天可以先到迪沙魯水果園，然後來這裡喝咖啡看夕陽，接著直接步行幾分鐘到附近翡翠園（海鮮餐廳）吃龍蝦海鮮大餐。

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視野真的很棒！

真的就位於超美海景第一排，來過就能理解為何這裡會是近期迪沙魯周邊最紅海景咖啡，可惜這天的天氣不太理想，無緣欣賞到照片中那片蔚藍海景。

▲以白色為主色調，是海上很吸睛亮眼的建築。

▲大片落地窗，搭配戶外座位區，超悠閒。

▲裡面裝潢木質調搭配綠植，每個角落都好拍。

▲大片落地窗外就是絕美海景，中央還設計了一處採光天井，讓自然光能灑進室內空間。

飲料＆甜點

▲除了環境真的很讚以外，這裡的飲料跟甜點也好美。

▲▼熟悉的提拉米蘇跟牛奶麻糬。

▲以網美海景咖啡廳來說，這價格還行。



Yard & Co.

地址：Lot4785, Jalan Siakap, Kampung Sungai Rengit, 81600 Pengerang, Johor Darul Ta’zim, 馬來西亞

營業時間：12：00－22：00（周六、日11：00開始營業）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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