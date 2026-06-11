我家牛排自助吧驚見「整顆芒果」　全台7家旗艦店同步供應

▲我家牛排同盟店芒果吃到飽。（圖／取自我家牛排同盟店臉書）

記者黃士原／台北報導

我家牛排旗艦店因為豐富的自助吧，被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」，近期正值芒果季，業者直接把整顆芒果放上餐檯讓民眾取用，讓網友驚嘆「很誇張」。

夏季就是要吃芒果的季節，日前有網友朝聖我家牛排同盟店芒果吃到飽，直接上傳餐檯整顆芒果上架影片，直呼「很誇張」，雖然今年大豐收、價格低廉，但可以無限吃到飽，仍在社群上引起網友討論。

▲我家牛排板橋遠科店芒果吃到飽。（圖／取自我家牛排板橋遠科店臉書）

除了同盟店，記者實際打電話查詢，我家牛排另外6家旗艦店也在自助吧上提供整顆芒果，根據板橋遠科店的臉書粉專資訊，這段時間可以吃到金煌芒果與愛文芒果，有切好的，也有整顆。不過有些分店透露，整顆的芒果每日數量有限，吃完就不再供應。

▲我家牛排旗艦店的水果區種類豐富，有網友笑稱「根本是水果攤」。（圖／林口A9店／記者黃士原攝）

目前我家牛排旗艦店有桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店、桃園平鎮店及高雄同盟店，都擁有豐富的自助餐檯，供應菜色超過百道，種類涵蓋熱炒、炸物、烤物、湯品、煮物與甜點，有「被牛排耽誤的Buffet」美譽，其中水果區品項眾多，也有人笑說「根本是水果攤」。

▲千葉火鍋新鮮芒果吃到飽。（圖／千葉集團提供）

另外，夏天正是品嚐芒果的季節，千葉火鍋同步推出芒果系列美食，有新鮮芒果吃到飽、芒果口味冰棒，新會員入會禮送「魔爪芒果限定口味」，以多重芒果風味串起盛夏限定體驗。

▲BAC推出期間限定「夏之浪芒果蛋糕」。（圖／BAC提供）

BAC則是推出「夏之浪芒果蛋糕」，主打大塊鮮切芒果，果肉增量22%，從蛋糕表層、夾餡皆吃得到芒果，蛋糕體選用濕潤湯種巧克力戚風，再以奶油起司波浪裝飾，6吋1090元，即日起可於官網預訂，預計賣至8月15日，實際銷售依芒果產季狀況調整。