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大坑最硬步道之一！圓木棧道手腳並用才能過　挑戰60度好漢坡

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

據說大坑登山步道中，最難的就是大坑一號登山步道到大坑四號登山步道，雖然平常有爬山的習慣，不過怕段數太低，所以我一直不敢挑戰，不過這次解鎖，我居然覺得「大坑2號登山步道」沒有想像中的難呢！

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建議路線
初階的可以試試大坑6號登山步道到大坑10號登山步道。想要進階一點的可以試試大坑1號登山步道到大坑5號登山步道。我們這天是從大坑2號登山步道上，銜接大坑5號登山步道之後，在黑松亭休息一下就下山了。其實如果體力夠的話，可以再走到頭嵙山，大概只需要再20－30分鐘就可以抵達，這樣就可以順便摘一座小百岳。我們這天純粹是因為怕下雨，所以不敢再往前了，後來覺得有點可惜。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

停車場

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲登山口對面就有停車場，我們這天是假日的時候來，登山的人還滿多的！

廁所

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲停車場旁邊就有廁所，建議可以先上個廁所再出發。

登山口

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個就是大坑2號登山步道口，路口有看到賣水果的攤子，如果不怕重的話也可以買些水果上山啦！

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一開始是一小段水泥路，接著變成石子路，前面都滿輕鬆的。

長度
走過橋之後就是大坑2號登山步道登山口了，可以拍個照紀念一下。步道總長只有1.2公里，算是大坑登山步道裡相對比較短的一條了。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

一開始是這種階梯，算是暖暖身的作用，步道很筆直好走，覺得輕輕鬆鬆。大概80公尺左右就抵達第一個休息平台了，然後接著又是階梯，一樣覺得滿好走的。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲然後就是60度的好漢坡木棧道，因為比較陡的關係，需要手腳併用。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這一路真的覺得景色超美的，不但步道很乾淨，而且多半是有林蔭，走起來還滿舒服的。

圓木棧道
一路上都是這樣圓木棧道，但是只要平衡感好一點的話，其實還滿輕鬆的！而且沿路真的超美的，我還讚嘆說原來台中有這麼美的地方！

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲右手邊是第二個休憩平台，累了可以休息一下。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲其實並不是一路都是很陡的，有的路段是比較平緩，只是一路都是圓木棧道，走路的時候要小心踩空。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這一段再撐一下就到了，比想像中的快很多！

步道終點
這裡就是步道的終點，只有假日的時候有擺攤喔！有賣泡麵、茶葉蛋、礦泉水、運動飲料和水果等，在山上吃泡麵應該會覺得很療癒吧？

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

接黑松亭

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲如果體力好一點的話，可以右轉再接大坑5號登山步道，而且我們一路遇到很多外國人也來爬山。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲大概幾百公尺之後就可以看到左手邊的怡樂亭。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

獅子亭
接著就是左邊紅色的獅子亭。從獅子亭開始就是大坑5號登山步道中最陡的一段，不過長度不算長，撐一下就過了！

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

還能看到保育類動物
旁邊的森林裡還有雞和松鼠，好多人圍在這裡觀賞，這也是爬山的樂趣之一吧！聽說運氣好的時候還可以看到藍腹鷴，牠是台灣第二級珍貴稀有保育類動物喔！

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲旁邊就是大名鼎鼎的黑松亭了，建議一定要爬到這裡，因為風景超美的。

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲上次在這裡被五葉松驚艷到，所以這次特地走走五葉松步道才是不虛此行！

心得感受
屬於大坑步道最美的風景就在這裡，一路上的辛苦都值得了！從黑松亭再接大坑5號登山步道到編號41號的小百岳「頭嵙山」只要20－30分鐘的路程，如果還有體力的話建議一定要走看看。

我們這天擔心會下雨，所以只到黑松亭就返回了。「大坑2號登山步道」只有1.2公里，算是大坑登山步道裡面比較短的一條，我個人是覺得難度沒有想像中的高。有興趣的人可以挑戰看看，一路上真的是景色如畫啊！

▲▼大坑2號登山步道。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

大坑2號登山步道

地址：台中市北屯區連坑巷40號

飛天璇
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關鍵字： 大坑2號登山步道 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 旅遊雲 飛天璇的口袋

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