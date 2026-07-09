Google評論僅2.9顆星依然排滿客人！台中忠孝夜市老牌牛雜湯　

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台中忠孝夜市美食，以前住在台中的時候，還蠻常到這家「姐妹牛羊肉」報到，那時候最常點的就是牛肉麵，味道偏清爽，細麵很合胃口。這次隔了好一陣子再訪忠孝夜市，其實原本沒有特別想吃姐妹牛羊肉，只是經過攤位時，看到店門口那一大鍋正在滾煮的牛雜湯實在太吸引人，香氣陣陣飄出，讓人忍不住停下腳步，最後決定久違地坐下來吃一碗！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆環境

姐妹牛羊肉位在忠孝夜市裡，開業已經有不少時間，就在果汁吐司攤旁邊一點而已，店面沒有特別裝潢，就是夜市路邊小吃店的模樣。不過每次晚上來逛夜市時，常常都能看到不少客人坐在這裡用餐，生意一直都不錯。

以前住在台中的時候，偶爾不知道要吃什麼，就會跑來忠孝夜市晃晃，除了米糕肉羹湯外，這家姐妹牛羊肉也是蠻常光顧的一家店。多年後再回來，熟悉的攤位依然還在，也讓人想起以前常來吃牛肉麵的日子。

不過這次查了一下Google評價，分數其實超低僅2.9顆星，不少網友的留言都在抱怨等餐要等候很久、出餐速度偏慢。不過實際上每次晚上經過，還是常常看到不少客人在這裡用餐，如果是晚餐或宵夜尖峰時段前來，可能要多留一點等待的心理準備。

菜單

店裡除了牛肉麵之外，也有牛雜湯、羊肉湯、炒羊肉、炒牛肉以及各式麵類和熱炒，選擇不少。無論是想簡單吃碗麵，還是搭配幾道熱炒，都很適合。以前最常點的是牛肉麵，這次則因為被門口那鍋牛雜湯吸引，決定換換口味，改點牛雜湯試試。

餐點

牛雜湯

這次點了一碗牛雜湯，裡頭有牛肚、牛筋以及各種牛雜，份量給得不少，湯頭帶著很濃的牛肉湯，牛雜有些部位有點肥肉，沒有太重的腥味，口感帶點Q度。不過可能是部位的關係，吃起來會稍微偏肥一些，油脂感會比較明顯，但是湯頭喝起來是又香又濃！如果平常比較喜歡瘦肉口感的人，個人還是會比較推薦店裡的牛肉麵。

心得

雖然這次沒有重溫以前常吃的牛肉麵，但久違再訪，吃到這碗牛雜湯還是覺得這家店的餐點味道是真的不差，還是能吃到熟悉的味道，也讓人想起以前住在台中的日子。雖然Google評價不好，不過每次晚上來忠孝夜市，還是常常看到店裡坐著不少客人，如果剛好來忠孝夜市逛逛，看到這家人不多的話，可以試試味道！

姐妹牛羊肉

地址：台中市南區城隍里忠孝路195號隔壁攤

電話：04－22854696

營業時間：16：30－22：00（周六、日、一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣 百萬SHU辣椒油一吃嘴唇秒發麻

►非用餐時段也在排！北投百元豬腳湯 燉至乳白色清甜零腥味

►迪化街70年果汁老攤均一價50元！堅持使用傳統手壓機新鮮現榨