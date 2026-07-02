公館客製化割包！五種肥瘦比例任選　麵皮口感柔軟香氣足

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

以前約會時很常會選擇到公館附近找美食小吃，很常到這間「藍家割包」報到，這裡有學生、上班族、住附近的居民，也有像我這種會專程來找小吃的人，是那種名氣很實在、口碑很直接的老店。除了在地人會吃，還有許多國內、外觀光客會跟著書籍或是報導前往，我最喜歡的是可以選擇肥、瘦，對於我這不敢吃肥肉的人來說，實在是一大福音。

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開車前往

由於公館商圈人流密集，巷弄狹窄，建議開車的朋友可將車輛停放在附近的「自來水園區停車場」或「公館停車場」，再步行進入商圈。

大眾運輸

這絕對是最推薦的方式！搭乘台北捷運松山新店線（綠線）至「公館站」，從4號出口步行約3至5分鐘即可抵達。

內用環境

割包這種食物本身就很能代表台灣飲食文化，它不像正餐那麼正式，也不像甜點那樣輕盈，而是剛剛好介於兩者之間，可以見到午餐時間真的是滿滿的用餐人潮，為了避免內用時間排太長，我們選擇右邊的外帶隊伍。

對很多台灣人來說，它可能是夜市點心、午餐補給、下午嘴饞的下午茶，甚至是從小吃到大的熟悉味道，這就是藍家割包吸引人的地方。

菜單

主打的品項就是割包，而且可以依照肥瘦喜好做不同組合，價格統一都是75元，對於想吃傳統小吃的人來說，還有其他湯品可以搭配。

▲可以看一下2013年的物價，那時候一份才50元，現在小吃真的是漲價了不少。

可以選擇肥瘦

藍家割包之所以能在公館屹立不搖，最大的秘密武器就是「客製化」，有數種肉質組合可以選擇，無論是肥肉、瘦肉，還是想來點綜合比例，甚至是綜合偏肥、綜合偏瘦，這種細節的選項，這裡通通都能滿足。

割包最重要的就是肉的比例，有人喜歡瘦肉的扎實感，有人喜歡肥肉的油脂香，有人想兩者平均，有人則偏好一點肥香增加口感。藍家割包把這些口味選項直接整理好，讓每個人都能找到自己喜歡的版本，這點真的很加分。

▲如果你本身很喜歡肥肉帶來的油脂香，也可以直接選肥肉或綜合偏肥，但我個人是喜歡偏瘦版，因為我不敢吃肥肉。

推薦美食

通常我來到藍家割包必點的組合就是割包和四神湯，但這次沒有內用，就沒有點湯，四神湯給的料不少，如果有內用的話請務必嘗試一下。

綜合偏瘦割包75元

先是割包麵皮的柔軟與溫潤，接著是瘦肉的滷香與肥肉軟感，再來是酸菜的脆與酸，最後是花生粉與香菜帶出來的尾韻。

瘦肉割包75元

如果像我一樣怕吃肥肉的，也有瘦肉的選擇，但我得先說全瘦肉比較乾柴，建議選擇綜合偏瘦版，有肥瘦交錯的口感會比較適中。

心得

來到台北公館，如果不吃一份藍家割包，總覺得這趟行程少了些什麼，它是公館的指標性小吃，以及一份幾十年不變的堅持，卻能在很多人的味覺記憶裡，佔有一個很穩的位置，可以依自己口味選擇喜歡的組合，推薦來試試！

藍家割包

地址：台北市中正區文盛里羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02－23682060

營業時間：11：00－22：00（周一公休）

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