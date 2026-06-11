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無印良品首間京都旅館開幕　享清晨漫步清水寺、小川珈琲吃早餐

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

▲京都MUJI BASE開幕。（圖／株式会社良品計畫提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

無印良品旗下的「良品計畫」所打造的體驗型住宿設施「MUJI BASE」首次進駐京都，於東山清水地區開設第5間據點「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」，已於5月20日開幕，透過結合住宿與在地體驗，讓旅客深入感受京都日常生活文化。

「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」由在清水地區營運超過40年的舊旅館改建而成，保留原有外觀特色，同時融入無印良品一貫的簡約設計風格。飯店距離清水寺僅數分鐘步行距離，旅客除了可輕鬆前往世界遺產觀光，也能體驗京都居民的日常生活風景。

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

▲▼京都MUJI BASE客房示意圖。

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

MUJI BASE KYOTO kiyomizu共設有18間客房，房內大量採用無印良品家具與家飾，並結合京都藝術家及在地創作者作品。其中包括可入住2人的雙人房、最多可入住3人的雙床房，以及可容納4人的家庭房。最大房型達53平方公尺，並配有浴缸，適合家庭與好友同行入住。

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

▲京都MUJI BASE推出清晨的清水散步，享受無人的古都寧靜氛圍。

最大亮點之一是推出MUJI BASE首度規劃的在地導覽活動「朝之清水散步（朝の清水散歩）」。旅客可於清晨5點40分至7點，在導覽員帶領下漫步前往清水寺，感受觀光客尚未湧入前的寧靜京都。此外，飯店也在每間客房提供「地域周遊MAP」，介紹包括金繼修復、喫茶店巡禮、晨間錢湯等9項在地體驗。

為鼓勵旅客深入探索社區，飯店還準備「外出體驗組」，內容包括無印良品水瓶、原創環保袋及散步地圖。入住旅客可使用館內給水站補充飲用水，減少一次性塑膠瓶使用，也呼應京都歷史悠久的水文化。

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

▲▼旅館提供的周遊地圖包括在地體驗介紹。

▲▼京都MUJI BASE。（圖／株式会社良品計画提供）

飯店一樓則進駐京都知名老字號咖啡品牌「小川珈琲 清水店」。除了提供一般餐飲服務外，也特別為住宿旅客設計限定早餐，需事先預約才能享用。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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