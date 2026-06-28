台中慶生約會必存咖啡廳！玻璃屋空間超美　還有高顏值戚風蛋糕

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台中必訪網美咖啡館，這間隱身在台中西區精誠商圈巷弄中的「偷偷 Toutou Cuisine」一定是榜上有名！鄰近勤美草悟道商圈，偷偷不僅擁有絕美的網美玻璃屋建築，其精緻美味的戚風蛋糕與手工甜點，更是許多台中在地甜點控與外地觀光客的口袋名單，無論是情侶約會還是下午茶聚會，這裡都是不可錯過的台中西區甜點推薦首選！

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偷偷 Toutou Cuisine位置

坐落在台中西區精誠二街上，隱身在寧靜的住宅區巷弄內，鄰近勤美商圈與金典綠園道，對於開車前來的朋友，精誠路周邊步行約5分鐘處就有收費停車場，免去在小巷裡找車位的煩惱，一走到店門口，目光很難不被這棟由老宅改建的玻璃屋給吸引。

店內環境

一走進店面，迎面而來的是充滿神秘感的工業風老宅空間，斑駁卻極具質感的清水模水泥牆，在暖黃色復古吊燈的烘托下，散發出宛如深夜餐酒館般的慵懶氣息，這裡設有舒適的高腳椅吧台區，一旁還擺放了質感滿分的全身鏡，不僅是熱門的打卡拍照點，就算是一個人想來放空、享受安靜的甜點時光也完全沒有壓力。

再往裡頭走就是最受歡迎的全景玻璃屋座位區，大片玻璃窗引進溫柔的自然光，斜射在灰色沉穩的格紋沙發與不銹鋼長桌上，搭配桌上的乾燥花藝與簡約海報，整體充滿冷調時髦的法式摩登感，非常適合閨蜜姐妹們來這享受台中西區精緻下午茶。

甜點櫃

透明亮麗的玻璃冷藏櫃裡，陳列著一盞盞宛如精品般的戚風蛋糕，從經典的黑巧克力、水果淋醬系列，到鋪滿翠綠青葡萄的招牌戚風，每一款都像藝術品一樣精緻。除了內用下午茶，偷偷也有不少人特地來外帶生日蛋糕或手工甜點。

Weiss巧克力戚風蛋糕 愛心 260元

如果是打算來偷偷 Toutou Cuisine慶生、約會或過情人節的朋友，絕對不能錯過這款顏值破表的告白蛋糕「Weiss巧克力戚風蛋糕」！這款甜點以帶有空氣感的巧克力戚風蛋糕為基底，外層裹上濃郁滑順的巧克力淋醬，再擠上精緻的巧克力擠花與巧克力碎，最後奢華地撒上銀箔與玫瑰花瓣點綴，視覺感直接拉滿。

整體的巧克力風味帶微微苦甜，戚風蛋糕體本身偏向輕盈的空氣感，不過因為從裡到外都是滿滿的巧克力元素，整體層次非常濃郁，一個人吃完一整塊到後面會稍微覺得膩口，強烈建議兩個人甜蜜分食，或是搭配一杯無糖的美式咖啡、熱茶，風味會更加完美！

鐵觀音戚風蛋糕 260元

這款蛋糕大小約4吋，一個人獨享或兩個人分食剛剛好，蛋糕一上桌，那宛如熔岩般順流而下的鐵觀音香緹鮮奶油就極具視覺張力！蛋糕體本身散發著優雅的鐵觀音茶香，質地蓬鬆細緻，搭配上面鋪滿的鮮甜綠葡萄、藍莓等季節水果，以及增添酥脆口感的堅果杏仁片，層次感非常豐富。

切開蛋糕後裡面竟然還裹著軟Q的麻糬，帶有強烈茶感的鐵觀音香緹微甜不苦澀，與富有空氣感的茶香戚風、Q彈麻糬在嘴裡完美融合，整體甜度掌控得恰到好處，是一款表現相當有水準的台中茶系甜點推薦。

美式咖啡 130元

偷偷的美式咖啡在視覺上相當具有巧思，端上桌時是一杯放著大顆晶瑩圓冰球的威士忌玻璃杯，身旁則附上裝在實驗室量杯裡的香濃咖啡，由自己動手將咖啡緩緩澆淋在冰球上，看著色澤漸層散開，動態的視覺體驗直接將網美下午茶的儀式感拉滿。

拿鐵咖啡 140元

一端上桌，那層次分明的漸層色調就非常吸睛，最頂層鋪了極其厚實、細緻綿密的雪白奶泡，緊接著是義式濃縮與鮮乳完美交融的琥珀色大理石紋路，偷偷的拿鐵喝起來屬於乳香濃郁、口感滑順的風味，尾韻帶有淡淡的堅果香氣與咖啡豆的焙香，兩者平衡得恰到好處。

心得

整體來說，隱身在台中西區精誠商圈巷弄間的偷偷 Toutou Cuisine，不只是間絕美玻璃屋咖啡館，其精緻美味的4吋小戚風蛋糕也深受甜點控的喜愛。無論是令人驚艷的 Weiss巧克力愛心蛋糕，還是藏有麻糬驚喜的鐵觀音戚風，搭配高質感的玻璃屋老宅空間，都讓人在這度過非常愜意的午後時光。如果你正在尋找台中約會下午茶，或是想找一間好拍又好吃的台中西區甜點店，快把這間偷偷收藏起來！

偷偷 Toutou Cuisine

地址：台中市西區忠誠里精誠二街5號

電話：04－23108102

時間：周一至周四12：30－22：00｜周五、六、日12：30－00：00

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