「莆田」同桌身分證集滿4碼送麥片蝦　出示學生證送酸柑汁喝到飽

▲「莆田」金絲麥片蝦。（圖／王品提供）



記者黃士原／台北報導

迎接畢業季，莆田幫學生聚餐加菜，即日起至7月31日內用消費滿1200元，同桌身分證號碼湊齊「8257」4碼，就送莆田荔枝肉或金絲麥片蝦。此外，到丰禾消費滿額並憑指定票券，即招待芋香粉蒸排骨、丰禾客家小炒、梅汁梅花肉經典好菜3選1。

新加坡米其林一星品牌「莆田」歡慶畢業季，即日起到7月31日，持學生證或教師證至門市內用消費多人套餐，即可享酸柑汁無限暢飲。另外，歡慶莆田登台滿10年，只要內用消費滿1200元，同桌身分證號碼湊齊「8257」4碼，就送莆田荔枝肉或金絲麥片蝦功夫菜。

▲享鴨「蠔油醬爆牛肉」。（圖／王品提供）

「享鴨」7月19日前則推出加菜好禮，於活動期間到全台門市，內用消費多人套餐，憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，可享好菜3選1，可任選蒜酥鴨下巴、蠔油醬爆牛肉或翡翠魚卵炊蛋1道好菜。

台菜餐廳「丰禾」7月31日前也祭出感恩回饋，活動期間內用消費滿1200元，並憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，招待芋香粉蒸排骨、丰禾客家小炒、梅汁梅花肉經典好菜3選1。

▲敘日餐檯集結多款人氣海鮮。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，敘日全日餐廳「六月六福666，身分證對對碰」活動6月30日截止，午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

8月31日前還有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。