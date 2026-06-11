ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「莆田」同桌身分證集滿4碼送麥片蝦　出示學生證送酸柑汁喝到飽

▲「莆田」金絲麥片蝦。（圖／王品提供）

▲「莆田」金絲麥片蝦。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接畢業季，莆田幫學生聚餐加菜，即日起至7月31日內用消費滿1200元，同桌身分證號碼湊齊「8257」4碼，就送莆田荔枝肉或金絲麥片蝦。此外，到丰禾消費滿額並憑指定票券，即招待芋香粉蒸排骨、丰禾客家小炒、梅汁梅花肉經典好菜3選1。

新加坡米其林一星品牌「莆田」歡慶畢業季，即日起到7月31日，持學生證或教師證至門市內用消費多人套餐，即可享酸柑汁無限暢飲。另外，歡慶莆田登台滿10年，只要內用消費滿1200元，同桌身分證號碼湊齊「8257」4碼，就送莆田荔枝肉或金絲麥片蝦功夫菜。

▲享鴨「蠔油醬爆牛肉」。（圖／王品提供）

「享鴨」7月19日前則推出加菜好禮，於活動期間到全台門市，內用消費多人套餐，憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，可享好菜3選1，可任選蒜酥鴨下巴、蠔油醬爆牛肉或翡翠魚卵炊蛋1道好菜。

台菜餐廳「丰禾」7月31日前也祭出感恩回饋，活動期間內用消費滿1200元，並憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，招待芋香粉蒸排骨、丰禾客家小炒、梅汁梅花肉經典好菜3選1。

▲敘日餐檯集結多款人氣海鮮。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，敘日全日餐廳「六月六福666，身分證對對碰」活動6月30日截止，午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

8月31日前還有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。

關鍵字： 美食雲 王品 莆田 享鴨 丰禾

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【才辦完父親告別式】她載親友逆撞砂石車4死　家屬餐廳等不到人

推薦閱讀

深藏內湖巷弄依然滿座！烏醋麵酸爽開胃

深藏內湖巷弄依然滿座！烏醋麵酸爽開胃

無印良品首間「京都MUJI BASE」開幕

無印良品首間「京都MUJI BASE」開幕

暑假跟團出國玩5天免2萬元即起開搶

暑假跟團出國玩5天免2萬元即起開搶

「莆田」同桌身分證集滿4碼送麥片蝦

「莆田」同桌身分證集滿4碼送麥片蝦

日本必去5個寶可夢景點　主題機場夏天開放

日本必去5個寶可夢景點　主題機場夏天開放

100元鐵板麵＋濃湯冰淇淋無限續！

100元鐵板麵＋濃湯冰淇淋無限續！

吃遍台南開心果甜點還可拿優惠

吃遍台南開心果甜點還可拿優惠

小三通7月托運免費額度剩5公斤

小三通7月托運免費額度剩5公斤

札幌羊之丘觀景台明年4月起關園整修

札幌羊之丘觀景台明年4月起關園整修

睡醒看日照金山　住進紐西蘭最美莊園

睡醒看日照金山　住進紐西蘭最美莊園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中唯一「國際滑冰場」7月開幕！

嘉義玩水新地標開幕　有8米高滑水道

八里城市沙雕8/1登場！新北夏季活動懶人包　淡水有3場煙火秀

全台溜滑梯最多親子公園！一次開放34道

飄香超過半世紀！三重無名小籠包攤車

力麗日月潭哲園會館改裝延期至明年

知名甜甜圈爆「房東趕走原團隊」　業者反擊：合夥人帳目有問題

台中金典「港點吃到飽」延長至6/30

100元鐵板麵＋濃湯冰淇淋無限續！

JR東日本推新夜行列車　東京睡一晚到青森

熱門行程

最新新聞更多

深藏內湖巷弄依然滿座！烏醋麵酸爽開胃

無印良品首間「京都MUJI BASE」開幕

暑假跟團出國玩5天免2萬元即起開搶

「莆田」同桌身分證集滿4碼送麥片蝦

日本必去5個寶可夢景點　主題機場夏天開放

100元鐵板麵＋濃湯冰淇淋無限續！

吃遍台南開心果甜點還可拿優惠

小三通7月托運免費額度剩5公斤

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366