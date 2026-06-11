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暑假跟團出國玩5天免2萬　曼谷、宮古島來回機票2888元

▲▼可樂旅遊優惠。（圖／業者提供）

▲暑假跟團出遊仍有機會找到免2萬元優惠。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

在燃油附加費高漲下想要出國，跟團可能CP值更高。可樂旅遊精選日本、韓國、泰國等團體優惠，更觀察到台中、高雄出發團體詢問度持續升溫，搶攻暑假商機，業者推出最低免2萬元就能出國玩5天優惠，欣賞集合寶可夢、Kakao Friends等人氣角色的主題花園，還能與鯨鯊共游，或到日本搭可愛的萌熊電車。

可樂旅遊觀察，今年暑假旅遊市場仍以主題樂園、文化體驗、自然景觀及海島度假最受旅客青睞。此外，受惠於直飛航點增加與交通便利性提升，台中、高雄出發商品銷售表現亦持續升溫。

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島太陽世界自然公園跨海纜車，富國島太陽世界自然公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

例如台中出發推薦「富國島野生動物園、跨海全景纜車4日」2萬2800元起，暢玩跨海纜車、野生動物園及地中海風格小鎮。高雄出發則有「首爾樂天世界、星空圖書館5日」1萬6888元起，結合樂天世界主題樂園、人氣打卡景點星空圖書館，適合親子同遊；而「泰國曼芭綠山動物園、文華東方酒店乙晚5日」2萬9888元起，保證入住曼谷奢華五星東方文華酒店，打造輕奢暑假之旅。

▲▼可樂旅遊優惠。（圖／業者提供）

▲富士山是許多人到日本必看景點。

日本向來穩居國人最愛旅遊目的地，結合特色電車與熱門景點，包括「熊本熊雙電車、指宿沙浴體驗5日」2萬6888元起，可搭乘超人氣萌熊電車與鹿兒島路面電車，在城山展望台眺望櫻島之美。「東京淺草觀音寺、富士五湖溫泉5日」2萬8888元起，一次暢遊鎌倉、富士山、淺草觀音寺等景點，還送美食伴手禮。

▲▼可樂旅遊優惠。（圖／業者提供）

▲釜山海雲台海岸列車。

韓國則是暑假高CP值的選擇，「首爾樂天世界、新產業觀光5日」1萬9900元起，暢遊2026年首爾國際庭園博覽會，集合寶可夢、Kakao Friends、樂高等，打造沉浸式角色主題花園體驗。「釜邱美人魚表演秀、噹噹炸雞手作5日」20,999元起，安排親子最愛海雲台海岸列車、噹噹炸雞主題樂園以及韓綜熱門的農村體驗。

東南亞海島度假也是不少人的熱門選擇，「宿霧歐斯陸鯨鯊、雙跳島浮潛5日」2萬8800元起，「泰國曼芭龍蝦燒烤吃到飽、嵩越路文創街5日」團費1萬8999元起。

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數更增加近5成，其中東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，以東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

看準下半年旅遊商機，雄獅旅遊攜手星宇航空，即日起至24日推出「雄獅X星宇獨家起飛祭」，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，適用出發日期最長可至2026年底。

除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每日早上10點限量開搶來回機票2888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等城市輪番登場；6月18日再加碼推出布拉格來回機票1萬6888元限量搶購，為本次活動最大亮點之一。

關鍵字： 可樂旅遊 雄獅旅遊 日本旅遊 泰國旅遊 亞洲旅遊 出國旅遊 東南亞旅遊

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