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宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下　還有落羽松林能乘涼

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

想找免門票、適合親子玩水又能拍美照的秘境景點嗎？推薦你來「雷公埤」！這座天然湧泉埤塘不但免門票、環境優美，還擁有木樁棧橋、環湖步道、露營車區，以及季節限定的落羽松秘境。戲水區水深約20～30公分，水質清澈見底、沁涼消暑，還能看到魚兒悠游其中，落羽松林間還能乘涼遮蔭，夏日玩起來超舒服！

周邊還有木渠多肉農場、鐵牛車力阿卡、羌仔連埤等順遊景點，美食推薦松叁雞與魚丸米粉，一起安排員山一日遊輕鬆走透透。

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交通＆停車資訊
自行開車：Google導航輸入雷公埤，即可到達
停車場：沒有停車場，路邊停車即可
大眾交通：於宜蘭轉運站搭乘葛瑪蘭客運755至「雷公埤」站下車即可抵達

是個天然湧泉的埤塘
因為位於主要鄉道上，所以來往的交通頻繁。相傳原為小水溝的雷公埤，因遭雷劈中兩側崩塌，因而形成一座池塘，水質清澈埤內眾多魚類悠遊其中，冬季時更可在此觀察渡冬的水鳥生態。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲分為上埤及下埤，畫面中是下埤，有步道可以行走，安全沒問題。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲步道平整好走，沿途隨處是風景。

有露營車、鞦韆

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

木樁棧橋

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼水質良好，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草等，還有不少人在此垂釣。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

湧泉戲水秘境

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲有一個小河戲水區，高度約20～30公分。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲再往裡頭走一段，這一段才是適合玩水的地方，從路旁停車地方走到這裡，大約不到2分鐘，很近。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲因為小孩玩水，所以水才混濁。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲湧泉清澈見底。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

▲還有個小拱橋。

心得
雷公埤是個免門票景點，有環湖步道、木樁棧橋，還有落羽松及玩水秘境可以乘涼，可以花兩個小時遊憩、拍照。

▲▼宜蘭雷公埤。（圖／紫色微笑授權提供）

雷公埤

地址：宜蘭縣員山鄉永和村永同路三段63－2號
營業時間：24小時開放

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關鍵字： 雷公埤 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 紫色微笑

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