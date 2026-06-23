玩熊本水前寺必順訪這家蒜香系拉麵！每日限量炸豚足外脆內嫩

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳莉玟

這次來到熊本自由行，特地安排到「熊本拉麵 豚美」用餐，除了想品嚐最具代表性的熊本拉麵之外，更是衝著店內人氣招牌炸豚足而來，據說不少在地人都是為了這份外酥內嫩的炸豬腳專程上門，也讓豚美成為水前寺公園附近頗受歡迎的人氣名店。

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熊本拉麵

熊本拉麵源自有「豚骨拉麵發源地」之稱的福岡久留米拉麵，經過在地發展後，逐漸形成獨樹一格的風味。相較於博多拉麵使用細麵與純豚骨湯頭，熊本拉麵多選用較有口感的中粗直麵，並在豚骨湯底中加入雞骨一同熬煮，再搭配炸蒜片、黑蒜油（麻油）提香，因此湯頭多了濃郁蒜香與滑順層次，也少了幾分豬骨腥味。最後再放上木耳絲、蔥花、海苔與叉燒，成為熊本最具代表性的在地美食之一。

在哪裡？

豚美拉麵位於水前寺成趣園附近，搭乘熊本市電車至水前寺公園站下車後步行約1分鐘即可抵達，交通相當方便。不少遊客都會安排參觀完水前寺成趣園後順路來吃上一碗熊本拉麵。店面外觀看起來低調樸實，但因為店內位置不多，用餐時間會小排隊，不只有觀光客，也有不少在地人會前來用餐。

豚骨、醬油、鹽味一次滿足

豚美主打熊本拉麵，有多種不同口味可以選擇，從最經典的豚骨拉麵、醬油豚骨拉麵、鹽味豚骨拉麵，到辣味拉麵、咖哩拉麵等都有，價格大約落在900至1000日圓之間（約新台幣177～197元）。

除了拉麵之外，菜單上最顯眼的莫過於店家大力推薦的「炸豚足」，第一次看到豬腳直接成為拉麵店招牌，其實還滿特別的，而且聽說不少人可是專程為了它而來，真的讓我們很期待。另外行前在做功課時也有耳聞他們的枝豆跟餃子評價不錯，不過因為早上已經在飯店吃過一餐，這時間還有點飽足感，所以我們就沒有點太多。

必點招牌

外酥內Q的炸豚足

既然來到豚美，當然不能錯過店家的招牌炸豚足，我們直接點了兩份來試試。豚足一上桌立刻聞到淡淡油香，外皮炸得金黃酥脆，有點像迷你版德國豬腳，但炸的面只有一面，底下那一面翻過來則是保有水煮豬腳的柔軟口感。

能同時吃到外皮酥脆感、裡頭還能有豐富膠質與Q彈的雙重口感，層次豐富。最讓人驚喜的是完全沒有豬腥味，反而越咬越香。搭配旁邊附上的高麗菜葉一起享用，剛好可以平衡油脂感，也是很好的下酒菜。

原本以為炸豚足只是拉麵的配角，結果吃完後反而成為整餐最讓人印象深刻的一道料理，回台灣還念念不忘。炸豚足是每日限量，要吃可是手腳要快！

塩豚骨拉麵

乳白色的湯頭看起來相當濃郁，但喝下第一口後卻意外順口。豚骨香氣濃厚卻沒有令人厚重的豬腥味，反而帶著滑順圓潤的口感。湯頭裡能感受到熊本拉麵特有的蒜香層次，但不會過於強烈，叉燒厚度適中，肥瘦比例恰到好處，入口軟嫩不乾柴。

半熟蛋熟度控制得很好，蛋黃呈現漂亮的橘黃色澤，搭配濃郁湯頭相當加分。而熊本拉麵常見的木耳絲也帶來爽脆口感，讓整碗麵多了不少層次變化。

醬油豚骨拉麵

相比塩豚骨的溫潤路線，另一碗醬油豚骨拉麵的香氣明顯更有個性。豚骨湯底融合醬油香氣後，整體風味更加濃郁有層次。表面還能看到蒜末與蒜油的香氣，這也是熊本拉麵最經典的特色之一。

喝起來帶有濃厚豚骨香、醬油甘甜與蒜香尾韻，彼此搭配得相當和諧。如果平常喜歡重口味一些的拉麵，我個人會更推薦這碗醬油豚骨拉麵。

心得

吃過熊本拉麵之後會發現，它與博多拉麵其實有著截然不同的個性，少了一點豬骨的厚重感，多了一份蒜香與雞骨熬煮帶來的滑順口感；尤其蒜油與炸蒜片帶出的焦香，更讓整碗拉麵多了獨特記憶點。

這次來到豚美拉麵，不只是吃到道地的熊本拉麵，更意外愛上了店內超人氣的炸豚足；那份外酥內Q、充滿膠質香氣的炸豚足，更是讓人吃完後還念念不忘。如果有安排熊本自由行，尤其是會前往水前寺成趣園一帶旅遊，非常推薦把豚美拉麵排進行程裡。

熊本拉麵 豚美

地址：4－25 Suizenji Kōen, Chuo Ward, Kumamoto, 862－0956日本

營業時間：11：30－15：00、17：30－21：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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