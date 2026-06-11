吃遍台南開心果甜點拿優惠　集滿25店再抽飯店住宿券

▲台南晶英為活動設計的「開心果櫻桃胖卡龍」。（圖／台南晶英提供）

記者黃士原／台北報導

台南遠東香格里拉與台南晶英酒店首度聯手，齊聚府城25家在地店家，推出「跑跑開心果」甜點地圖集章活動，只要在7月1日至7月31日吃遍台南創意作品，完成指定區域集章者，即可兌換限量「VIP尊榮卡」，享合作店家年度專屬折扣，集滿全區則可參加抽獎活動，有機會帶走飯店住宿券及餐飲招待券。

▲小丞事-4吋開心果巴斯克乳酪蛋糕。（圖／台南晶英提供）

7月1日至7月31日登場的「跑跑開心果」，網羅了台南25間店家，除了台南遠東香格里拉、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南桂田酒店、台南老爺行旅的烘焙坊，還有小花麵包、小丞事、艸礻手作千層、海空甜點、KADOYA喫茶店等人氣品牌。

▲台南遠東香格里拉品香坊推出「開心果脆泡芙」。（圖／台南晶英提供）

參與活動的25家店推出限定品項多達37種，涵蓋經典法式馬卡龍、外酥內潤的費南雪、滑順濃郁的巴斯克、輕盈提拉米蘇、脆口泡芙，以及層次感十足的千層蛋糕、麵包控必點的佛卡夏與鬆軟蛋糕捲等，就是要讓甜點控們一口栽進視、味覺雙重激盪的「綠食尚」世界。

▲小花麵包店-開心果阿曼。（圖／台南晶英提供）

想加入這場美食派對的開心果控，可於7月1日至7月15日期間，前往活動指定的5家飯店領取限量「開心果甜點地圖」，只要集滿任意2個指定區域之印章，即可免費兌換限量的「VIP尊榮卡」，憑卡可享合作店家為期一年的專屬九折優惠。若集滿25間店家印章，更能解鎖「全制霸」抽獎資格，有機會帶走飯店住宿券及餐飲招待券。活動詳情與最新動態將陸續公布於「台南甜點地圖-跑跑開心果」臉書粉絲專頁（https://silktn.com/HFRa9）。

▲「跑跑開心果」集滿章可抽飯店住宿券。（圖／台南晶英提供）

▲「跑跑開心果」參與名單。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲「2026北投夏日祭り」即日起至6月21日登場。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）

另外，「2026北投夏日祭り」即日起至6月21日登場，今年活動沿用去年鯉魚旗裝置藝術，在七星公園、新北投捷運站、北投公園及地熱谷周邊懸掛超過1000面鯉魚旗，隨風飄揚的壯觀景象，為北投注入濃厚日式氛圍。其中，北投公園噴水池前還設置2隻超過4公尺高的大型鯉魚裝置，成為今年打卡點。