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住進紐西蘭最美葡萄莊園！推窗見蒂瑪塔峰　日出染金整座山巒

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke's Bay）的Craggy Range。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／紐西蘭報導

熱愛旅行的人，心裡總有一處地方，在離開後依然反覆想起。或許是一片風景、一頓晚餐，又或者是某個被日出染成金色的瞬間。位於紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke's Bay）的Craggy Range，正是這樣的存在。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Craggy Range不只是酒莊，更像是一處能讓人慢下腳步、重新感受土地與時間流動的目的地。（圖／記者彭懷玉攝）

車子駛進酒莊時，遠方標誌性的蒂瑪塔峰（Te Mata Peak）映入眼簾，層層山巒與葡萄園相互交織，勾勒出霍克斯灣最經典的風景。這裡不只是酒莊，更像是一處能讓人慢下腳步、重新感受土地與時間流動的目的地。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲房內推開落地窗，可見蒂瑪塔峰映入眼簾，層層山巒與葡萄園相互交織，美得不可思議。（圖／記者彭懷玉攝）

Craggy Range最令人難忘的體驗之一，莫過於入住園區內的別墅。從適合雙人旅行的葡萄園小屋、河畔小屋，到最多可容納12人的獨棟宅邸「Te Mānia」，皆巧妙融入周圍景觀。其中，占地130坪的The Lodge at Craggy Range，更像是一座隱身葡萄園中的私人莊園，可同時容納8人。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼占地130坪的The Lodge at Craggy Range，像是一座隱身葡萄園中的私人莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

推開大面落地窗，眼前是整片葡萄藤與蒂瑪塔峰輪廓，客廳、4間套房、廚房、戶外用餐區、烤肉區格局分明，佈置簡潔卻極具格調。從晨光灑落葡萄園，到夕陽將山脈染上暖金色調，每個時刻都呈現截然不同的景致。少了繁複裝飾，卻多了與自然共處的純粹感，讓人不自覺放慢步調，靜靜欣賞光影變化。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲創辦人Terry與Mary Peabody夫婦被霍克斯灣純淨的環境與冷涼氣候吸引，決定在此扎根。（圖／記者彭懷玉攝）

若說風景是Craggy Range的靈魂，那麼葡萄酒便是它的故事。
創辦人Terry與Mary Peabody夫婦當年為了尋找理想的釀酒之地，走訪法國、美國及澳洲，最終被霍克斯灣純淨的環境與冷涼氣候吸引，決定在此扎根。他們甚至設立長達1,000年的家族信託基金，希望酒莊能跨越世代傳承，展現對土地與釀酒文化的長遠承諾。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「Giants Estate Experience」品酒體驗，2小時宛如展開一場穿越產區的風味旅程。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

酒莊最受歡迎的「Giants Estate Experience」品酒體驗，2小時宛如展開一場穿越產區的風味旅程。從馬丁堡（Martinborough）Te Muna Road Estate出產、帶有奔放果香的Sauvignon Blanc白酒開始，再一路品嘗霍克斯灣金伯利礫石區（Gimblett Gravels）聞名的Syrah紅酒，感受不同風土在杯中的鮮明個性。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昏黃燈光下，一排排橡木桶靜靜陳列，空氣中瀰漫木桶與酒液交融的香氣。（圖／記者彭懷玉攝）

旅程尾聲，侍酒師帶領眾人走進地下酒窖。昏黃燈光下，一排排橡木桶靜靜陳列，空氣中瀰漫木桶與酒液交融的香氣。在這裡品飲酒莊經典酒款Sophia，彷彿能透過每一口酒，讀懂這片土地的故事。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲有機廚師花園內設有一棟棟溫室，並依循生物動力農法栽種植物。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼占地超過300坪的有機廚師花園，餐廳7成食材取自這裡；園藝師Jen介紹各食材應用。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

酒莊另一個鮮少被提及、卻令人驚豔的角落，是占地超過300坪的有機廚師花園。
 園藝師Jen帶領我們穿梭其中，從番茄、胡蘿蔔到各式香草植物，都依循生物動力農法栽種，甚至參考星象與月相安排耕作節奏。她笑著說，花園與餐廳幾乎全年無休密切合作，超過7成食材都直接來自這片土地。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Craggy Range Restaurant是紐西蘭少數獲「三帽（Three Hats）」肯定的餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

這份對土地的尊重，也完整呈現在餐桌上。
 由行政主廚Casey McDonald領軍的Craggy Range Restaurant，是紐西蘭少數獲得餐飲界最高榮譽「三帽（Three Hats）」肯定的餐廳，並於2025年Cuisine Good Food Awards勇奪「年度最佳酒莊餐廳」與「年度最佳主廚」兩項大獎。

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼從深海帝王蟹義式餃、乾式熟成烤鴨胸等，每道菜都盡可能保留食材原始風味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

從乾式熟成烤鴨胸、深海帝王蟹義式餃，到依照當季食材設計的料理，每道菜都盡可能保留食材原始風味，搭配酒莊葡萄酒，更完整展現霍克斯灣的風土特色。所謂「從花園到餐桌」，在這裡並非口號，而是真實存在於每一道料理之中。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲紐西蘭北島霍克斯灣（Hawke`s Bay）的Craggy Range,Craggy Range,紐西蘭葡萄酒莊園,紐西蘭葡萄酒園,紐西蘭獨棟別墅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Craggy Range最迷人的地方，是在住宿、品酒與用餐之間，真正感受到人與土地之間的連結。（圖／記者彭懷玉攝）

或許正因如此，Craggy Range最迷人的地方從來不只是美酒，也不僅是壯闊風景，而是讓旅人在住宿、品酒與用餐之間，真正感受到人與土地之間的連結。離開後，你記得的可能不是喝過哪支酒，而是某個清晨或黃昏坐在葡萄園前，看著蒂瑪塔峰逐漸染上金色光芒的那一刻。

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