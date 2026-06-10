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「貴族世家mini」高雄第4家進駐夢時代　預計7月下旬開幕

▲「貴族世家mini」高雄第4家進駐夢時代。（圖／取自貴族世家mini臉書）

▲「貴族世家mini」高雄第4家進駐夢時代。（圖／取自貴族世家mini臉書）

記者黃士原／台北報導

「貴族世家mini」是國內知名連鎖牛排品牌「貴族世家」旗下全新業態，繼台中東勢豐勢店、太平東平店後，接下來高雄第4家分店將於7月下旬開幕，地點落腳夢時代購物中心7樓。

貴族世家mini以「精緻平價、剛剛好就好」為核心概念，最低299元就能享受到排餐+沙拉吧，沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如現烤PIZZA、多樣新鮮水果、咖哩飯、滷肉飯、涼拌小菜、燙青菜、美式炸物、多樣冷熱飲、霜淇淋。牛排堅持經典台式風味，使用原塊肉排、鐵板現煎保留肉汁與焦香，搭配濃郁黑胡椒或蘑菇醬汁。

貴族世家mini今年持續展店，繼上半年開出台中東勢豐勢店、太平東平店後，7月下旬將開出高雄第4家分店，地點位於夢時代購物中心7樓。

▲挽肉と米台中店6/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台近3年，終於要跨出台北市展店，台中店將於6月17日正式開幕。餐廳僅提供套餐服務，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆，650元），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

近年則是新增周一至周四午間限定套餐，漢堡排2顆，餐價520元。

關鍵字： 美食雲 貴族世家mini

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