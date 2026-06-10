基隆「倉箱蜜境文旅」7月中熄燈　海科館慰留：雙方研商解決方案

▲倉箱蜜境文旅突宣布7月中熄燈，引來基隆市長、海科館的挽留。（圖／翻攝自Facebook／Hotel Begins倉箱蜜境文旅）



記者彭懷玉／台北報導

基隆八斗子「倉箱蜜境文旅」由國立海科館委託經營，不料，業者8日於官方粉專上表示，將於7月中結束營運，消息一出，許多住過的旅客直呼可惜。面對突如其來的震撼彈，海科館、基隆市長均極力慰留，但截至記者出稿前，仍未取得業者進一步回應。

▲有基隆人讚賞能感受到文旅對當地的用心經營。（圖／翻攝自Facebook／Hotel Begins倉箱蜜境文旅）



「倉箱蜜境文旅 Hotel Begins」前身為海科館榕園宿舍區，由重雋股份有限公司取得經營權後改造，於2022年3月開幕。文旅以山海景致與在地文化特色聞名，營運至今四年多，Google累積超過800則評論、平均4.5顆星好評，不少旅客讚賞房內設有景觀浴池、選品具質感，甚至有基隆人說，能感受到業者對基隆在地元素的用心。

▲倉箱蜜境文旅Google累積超過800則評論、平均4.5顆星。（圖／翻攝自Facebook／Hotel Begins倉箱蜜境文旅）



業者在公告中以「旅程有終點，回憶沒有」向旅客道別，感謝多年來的支持，並表示能成為旅人記憶中的一部分，是團隊最大的榮幸。

▲海科館強調，未來將持續推動相關作業，期望盡快恢復旅宿服務。（圖／海科館提供）



面對文旅營運進入倒數計時，海科館表示，目前已積極與業者高層召開協調會議，了解結束營運原因及面臨困難，並研商可行的解決方案，盼能爭取持續營運的可能性。



海科館進一步指出，若最終確認無法繼續經營，雙方也將依誠信、公平及互惠原則，儘速釐清權利義務及相關責任，完成資產返還與點交程序，以利後續重新招商。館方強調，未來將持續推動相關作業，期望盡快恢復旅宿服務，持續提供遊客完善的住宿選擇。