知名甜甜圈爆「房東趕走原團隊」　業者反擊：合夥人帳目有問題

▲西門町知名甜甜圈店「一脆」遭前員工控惡房東趕走原團隊。（圖／翻攝自Google maps）

記者蔡玟君／綜合報導

台北西門町知名甜甜圈品牌「一脆」近日因前員工在社群平台爆料，前老闆與房東共同合作，但在店面經營逐漸穩定後，房東想獨吞成果並將原班人馬趕走。「一脆」今（10日）發布正式聲明，否認相關指控，強調品牌與商標皆由公司自行建立，並表示將保留法律追訴權。

根據前員工說法，品牌成立之初，前老闆與房東合夥，但雙方合作期間曾就商標登記、股份比例等問題產生分歧。爆料內容指出，原團隊花費多年時間經營品牌，累積知名度後卻與房東發生衝突，最終房東把原有經營團隊趕跑，並以外籍勞工取代原班人馬，以降低人事成本。

面對外界質疑，「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」則透過官方聲明澄清，品牌是從零開始打造，商標也是自行申請，2019年曾邀請一名合作夥伴負責日常營運管理，後續發現帳務問題長期未能獲得明確說明，因此於2025年決定終止合作關係。

針對員工離職一事，品牌方表示，相關人員均是自行選擇離開，店家從未要求任何員工離職，目前店內所有工作人員皆依照法規聘用，薪資待遇也符合甚至優於法定標準，希望外界不要將爭議波及現職員工。

業者進一步表示，在結束合作關係後，品牌持續投入資源升級產品與製作流程，強調現行販售的甜甜圈皆採每日現場製作、現炸供應，希望提供消費者更好的品質與體驗。對於近期網路流傳的相關言論，品牌方表示將透過法律途徑維護自身權益，並保留法律追訴權。