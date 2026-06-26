曼谷必玩新地標！搭亞洲最高飛天鞦韆　吃泰國最大米其林美食街

▲泰國曼谷暹羅百麗宮打造最新空間「NEXTOPIA：Prototype for the World of Tomorrow」，懸浮地球是地標。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人到泰國玩享有30天免簽待遇，也是放鬆度假的高CP值首選，《ETtoday新聞雲》精選出曼谷2大最新逛街地標，還有最新「亞洲最高飛天鞦韆」，旅客能搭乘巨型鞦韆飛上36層樓高空，360度俯瞰昭披耶河河景、夕陽，以及現在最具話題的曼谷新開幕奢華酒店，客房內就能飽覽城市天際線。

▲曼谷最熱門百貨之一的「暹羅百麗宮（Siam Paragon）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暹羅百麗宮「NEXTOPIA」空間。（圖／記者蔡玟君攝）

必逛百貨1：暹羅百麗宮「NEXTOPIA 未來夢都：Prototype for the World of Tomorrow」

曼谷百貨暹羅百麗宮近期將5樓與5A樓以「未來世界原型」為概念，打造成全新空間 「NEXTOPIA 未來夢都：Prototype for the World of Tomorrow」，兩層樓空間展現永續、科技、藝術與美食，其中永續科技最為驚艷，例如透過動能地板捕捉民眾行走時產生的步伐衝擊力，將其轉化為再生電力。

「The Globe 懸浮地球」是NEXTOPIA的核心地標，這顆懸浮於樓層中心的LED球體不僅極具視覺衝擊力，也播放關於氣候變遷與環境生態的影像，引發觀眾對地球命運的思考。

▲螺旋樓梯是最受歡迎的拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

而從5A樓延伸至4樓、貫穿三層樓空間的「The Spiral 螺旋樓梯」是最受歡迎的拍照打卡點，樓梯運用回收材質與代表綠意的自然線條構建而成，並設有放鬆座位區。

▲以回收材料製作成各種伴手禮的店面「ECOTOPIA」。（圖／記者蔡玟君攝）

NEXTOPIA也是一座美食與商場，大部分的進駐店家概念都必須與「永續」有關，例如使用回收再利用的塑膠材質製作的配件、包包，在臨近入口處更有一間完全使用回收材質製作成各種文創生活物品的伴手禮店；而三層樓空間也有酒吧、餐廳、咖啡廳進駐，讓旅客可以在此用餐。

▲去年新開幕的百貨「Dusit Central Park」，懸浮手扶梯是最推薦的拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

必逛百貨2：Dusit Central Park 擁泰國最大米其林美食街

「Dusit Central Park」則於去年9月開幕，是曼谷現在最新話題百貨。百貨位於席隆路與拉瑪四世路交叉口的黃金地段，並設有可直達BTS「Sala Daeng站」、MRT「Silom站」的空中走廊，現在搭乘曼谷 MRT 也可直接使用 Visa 感應進站，對自由行旅客來說，從交通移動到逛街購物都更加輕鬆方便，抵達後就能直接開啟逛街模式！

▲Dusit Central Park有泰國最大米其林美食街。（圖／記者蔡玟君攝）

Dusit Central Park共有8層樓，位於LG樓層的「Parkside Market」擁有泰國最大的米其林和街頭美食中心，超過10間以上入選米其林必比登的小吃集結於此，同時還有展示 Divana、Good Goods 和 Hug Craft 的精心策劃的手工藝品區。

商場內除了大量首次進駐泰國的咖啡館和餐廳，以及米其林小吃外，也有Sephora 、泡泡瑪特、Victoria's Secret等時尚潮流店家，更有知名連鎖SPA品牌「Let's Relax」進駐，從吃美食到購物，只要透過一張Visa就能滿足所有消費需求，不用擔心找零問題，讓逛街與用餐都更輕鬆！

▲露天綠色空中花園是另一大亮點。（圖／翻攝自泰國觀光局官網）

Dusit Central Park也是一間超好拍的百貨，懸浮交錯的玫瑰金手扶梯營造出獨特視野；位於頂樓的露天綠色空中花園，佔地1萬1000平方公尺，採多層次階梯設計，並完全使用泰國熱帶植物打造一座空中綠洲，讓旅客走在其中心曠神怡，沿途還有類似鳥巢的觀景台能遠眺城市天際線、倫披尼公園。

▲曼谷河濱夜市有亞洲最高飛天鞦韆Skyflyers。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩新景點：亞洲最高巨型鞦韆「Skyflyers」

現在到曼谷必玩景點，就是位於Asiatique河濱夜市內的亞洲最高巨型鞦韆「Skyflyers」，設施於去年11月29日正式啟用，全名為「Skyflyers: Wings of Garudapterus」，高度約36層樓高，以泰國首個以本土發現並命名的史前物種「迦樓羅翼龍」（Garudapterus）命名。

▲搭乘Skyflyers禁止攜帶手機，現場提供GoPro和Insta360租借服務。（圖／翻攝自Asset World Corporation官網）

「Skyflyers」共有24個座位，旅客搭乘時禁止攜帶任何物品，包括手機、相機在內。但為了讓旅客可以記錄置身在高空的樣貌，現場提供GoPro和Insta360租借服務，旅客可出示護照並刷卡付款租借，每次為250泰銖。

▲夕陽時段最受旅客青睞。（圖／翻攝自Asset World Corporation官網）

設施體驗時間約為5至7分鐘，鞦韆共有兩種體驗模式，首先是以較慢速的「放鬆模式」旋轉，讓旅客適應高空環境，接著稍微下降後再升至最高點，以最大擺盪幅度體驗高空旋轉。

在完全無遮蔽下，旅客可以360度俯瞰周邊景色，包括有來往船隻的昭披耶河、曼谷繁華城市天際線風景，其中接近日落的傍晚時段最受歡迎。

▲▼曼谷奈樂安縵。（圖／翻攝自曼谷奈樂安縵官網）

必住奢華酒店1：曼谷奈樂安縵

奢華酒店品牌安縵（Aman）2025年4月開幕全新酒店「曼谷奈樂安縵」，也是該品牌旗下第三間城市型酒店。作為市內罕見的低密度酒店，奈樂安縵僅規劃52間套房 ，最小房型自94平方米起跳，而最頂級的「安縵套房（Aman Suite）」更佔據整層樓面、達713平方米 ，包括三間臥室、私人陽台、獨立廚房、專屬書房、私人水療中心與露台酒吧，並設有專屬書房與娛樂廳，為曼谷總統套房設下全新標竿。

隨著健康養身、身心靈療癒成為旅遊新趨勢，業者在館內打造佔地超過1500平方米的「安縵水療與康養中心」，涵蓋私人護理室、泰式按摩空間，同時攜手醫療品牌 Hertitude Clinic ，提供冷凍療法室及高端醫療診所，讓賓客可以在這裡體驗定制化的身心療程。

▲▼曼谷都喜天麗酒店能將倫披尼公園景觀盡收眼底。（圖／Dusit Thani Bangkok提供）

必住奢華酒店2：曼谷都喜天麗酒店

曼谷都喜天麗酒店2019年開啟5年重建改裝計劃，於2024年重新開幕。酒店前身為1970年開幕的同名酒店，曾以全國最高建築的姿態引領潮流，更是泰國都喜國際集團成立後的第一間酒店，接待過多位泰國皇室成員和無數的國際紅星。

重建後的曼谷都喜天麗酒店從原本的517間減為257間客房，保證旅客能享受空間的寬敞舒適。融合傳統典雅與現代奢華的客房，基本房型從15坪起，並將窗戶以飄窗形式變成金色「畫框」，讓客人皆能一覽無遺地欣賞倫披尼公園的無邊綠意與城市天際線。

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