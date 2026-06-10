JR東日本新夜行列車2027上路　東京睡一晚到青森、全車包廂設計

▲JR東日本將推出最新夜行列車「Luna Azul」。（圖／JR東日本提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

JR東日本宣布，將於2027年推出全新夜行特急列車「Luna Azul（ルナ・アズール）」，並規劃2種路線，春季至秋季期間作為夜行列車行駛於「品川－青森」之間，睡一晚就能從東京到東北地區；冬季則在白天行駛「品川－群馬（長野原草津口）」路線，預估單程每人價格將破2.5萬日圓（約新台幣5000元）。

「Luna Azul」在西班牙語中意為「藍色的月亮」，名稱融合藍色（Blue）、高品質（Luxury）、包覆般的舒適感，以及遠離日常生活的非日常旅行體驗。JR東日本表示，希望以「搭乘本身就是旅行目的」為核心概念，打造兼具移動、住宿與觀光體驗的新型態鐵道旅遊產品

▲▼日本最新夜行列車Luna Azul車身設計。

Luna Azul全包廂設計 還有景觀休息室

「Luna Azul」列車外觀以黃昏與夜晚交界時刻的「Blue Moment（藍調時刻）」為設計靈感，10節車廂透過光線勾勒出藍色月亮意象，展現優雅且神秘的氛圍。

列車最大特色是全車採包廂設計，完全取消傳統開放式座位。車上提供多種房型，包括最高等級的「Luna Premium」與「Luna Premium Wide」，以及標準綠色車廂等級的「Luna Comfort」、「Luna Comfort Wide」與可容納4人的大型包廂「Luna Comfort Grande」。

其中「Luna Premium」與「Luna Comfort」主要規劃為單人使用房型，而Grande房型僅設於夜行列車，是全列車空間最大的包廂，適合家庭或好友同行旅客使用。

▲Luna Azul夜行列車不同房型。

除了私人包廂外，列車5號車還設置景觀休息室「Luna Vista Lounge」，讓旅客在旅途中欣賞沿線景色。根據官方公布的模擬畫面，旅客可在夜晚欣賞城市燈火，清晨迎接東北地區田園風光與日出景色，部分夜間停靠站甚至可短暫下車透氣，讓列車本身成為旅程的一部分。

夜間搭乘約12.5小時 票價估破2.5萬日圓

車上也將提供飲品及輕食販售服務，進一步提升旅遊體驗。JR東日本表示，未來品川至青森區間若選擇綠色包廂，票價將以「東北新幹線綠色車廂票價加價」方式訂定。

以目前東京至新青森搭乘東北新幹線「隼號（Hayabusa）」綠色車廂單程票價約2萬4180日圓為基準，未來「Luna Azul」票價預料將高於此價格。

早晚路線、班次搶先曝光

列車投入營運後，春季至秋季將以夜行模式運行於「品川－青森」之間，預計每周提供2個來回班次，往青森方向約於晚上9點從品川站出發，隔日上午9點30分左右抵達青森；往東京方向列車則預計下午4點左右自青森出發，隔天早上7點左右抵達品川，全程約需12.5至15小時。

冬季期間則改採白天觀光列車形式營運，行駛於「品川－群馬（長野原草津口）」之間，串聯東京與草津溫泉地區。列車每周預計提供6個來回班次，單程約需2.5至3小時，方便旅客前往日本知名溫泉勝地。

隨著日本近年豪華觀光列車與特色夜行列車需求持續增加，JR東日本希望透過「Luna Azul」重新詮釋夜行鐵道旅行魅力，讓旅客不只是抵達目的地，更能享受移動過程中的風景與時光，開創全新的鐵道旅遊體驗。

▲界 草津隱身在草津溫泉一處高地上，並設有一座來往於旅宿和溫泉街的旅客專屬隧道。（圖／星野集團提供，下同）

而星野集團旗下精品溫泉旅館品牌「界」宣布，全新溫泉旅館「界 草津」已在群馬縣草津溫泉開幕。飯店最大亮點是打造一條住客專屬隧道，一端連接熱鬧溫泉街，另一端則通往靜謐旅宿空間，讓旅客自由穿梭於兩種截然不同的度假氛圍之間。

位於草津白根山麓高地的「界 草津」，以「隧道相連的林間溫泉旅館與溫泉街」為設計概念，並融入草津獨特的自然景觀與染織文化。為了讓旅客能深度探索在地，飯店特別推出專屬的「界 草津 溫泉街漫步組合」，憑藉套組中的「三湯巡禮手牌」，可探訪草津溫泉遠近馳名的三處經典外湯，再悠閒漫步至充滿文青氣息的「裏草津」咖啡廳稍作憩息。

套組內更貼心附上由界員工私房推薦、揉合在地玩法的原創手冊《草津巡禮指南》，這是唯有入住「界 草津」才能享有的專屬街區巡禮。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）