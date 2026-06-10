住飯店抽世足賽門票！穿球衣免費喝啤酒　郵輪同步直播開趴

▲桃園大溪笠復威斯汀即日起至7月20日打造「足球狂歡基地」。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

2026FIFA世界盃足球賽將於台灣時間6月12日開踢，為期超過1個月的全球足球盛事，也帶動旅遊業搶攻觀賽商機。從度假飯店、特色旅宿到郵輪業者，紛紛推出直播派對、主題活動及抽獎優惠，即使不飛往美國，也能在旅途中感受世界盃熱潮。

▲大溪笠復威斯汀度假酒店內的手足球是館內人氣設施。



桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至7月20日打造「足球狂歡基地」，除了於館內大螢幕直播八強賽事，更推出足球主題餐飲、花式足球表演及社群預測活動。

▲住房或餐飲消費滿3,000元，即可參加抽獎。



其中，最大亮點是住房或餐飲消費滿3,000元，即可參加抽獎，6月16日將率先抽出3位幸運兒，有機會親赴美國洛杉磯或達拉斯現場觀賽（每組兩張）；7月20日接續抽出3位得主，每位皆可獲得萬豪旅享家20,260點，可兌換住宿或餐飲優惠。

▲重約1.2公斤的美國巨無霸足球牛肉堡，搭配爆量香料脆薯，十分應景。



凡點足球主題餐點，享全品項啤酒或國家隊調酒「買一送一」；穿著支持的國家隊球衣，免費招待「啤酒乙瓶或特調乙杯」。還可以點每日限量、重約1.2公斤的美國巨無霸足球牛肉堡，搭配爆量香料脆薯，觀賽時一邊大快朵頤，十分應景。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼麗星夢宣布，6月11日至7月19日期間，在雲頂夢號、探索星號與領航星號上同步直播世界盃賽事。（圖／業者提供）



麗星夢郵輪

麗星夢旗下麗星郵輪與星夢郵輪宣布，6月11日至7月19日期間，在雲頂夢號、探索星號與領航星號上同步直播世界盃賽事，旅客可一邊航向日本、東南亞等熱門目的地，一邊透過指定場地觀看精彩對決。

除了賽事轉播外，船上還將舉辦啟航派對、足球問答遊戲及迷你遊戲，打造結合運動、旅遊與娛樂的海上觀賽體驗。

▲▼「路徒PLUS行旅」、「路徒行旅中華館」館內公共空間設有大型投影與音響設備。（圖／業者提供）





小鹿文娛旅宿集團

小鹿文娛旅宿集團則串聯台北、台南與花蓮館點推出「世界盃熱血應援計畫」，透過大型投影設備直播賽事，並贈送免費零食、飲品，營造宛如足球酒吧般的觀賽氛圍；旅客也可參與線上應援活動，有機會獲得「FAWN LIFE潮流運動毛巾」。