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暑假住君品「免費看木乃伊展」　喜來登推「動物森林」親子房

▲君品酒店攜手大稻埕開蘭茶，雲品溫泉酒店。（圖／雲朗觀光、開蘭茶提供）

▲雲品溫泉酒店「綠色大地小野人營」結合食農教育與荒野求生的課程項目，帶孩子體驗大自然。（圖／雲朗觀光提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻暑假旅遊商機，各大飯店紛紛推出結合展覽、親子活動與在地體驗的住房專案。雲朗集團旗下君品酒店祭出入住贈埃及木乃伊特展門票優惠；台北喜來登則換上全新「動物森林」親子主題客房，打算帶孩童入住的家長可列為參考。

▲君品酒店攜手大稻埕開蘭茶，雲品溫泉酒店。（圖／雲朗觀光、開蘭茶提供）

▲君品酒店攜手大稻埕開蘭茶，於神秘品茶空間TEA LOFT打造沉浸式品茶之旅。（圖／開蘭茶提供）

君品酒店6月15日起至9月27日推出「藝遊盛夏」住房專案，入住可獲「埃及木乃伊—永生傳說」特展門票及威秀電影票；親子家庭「童趣探索」專案則贈科教館門票與爆米花。此外，年底前還可預訂限量「茶香滿室銀盒子之旅」，由專人帶領前往大稻埕品茶空間「TEA LOFT」，品鑑三款頂級開蘭茶。

▲君品酒店攜手大稻埕開蘭茶，雲品溫泉酒店。（圖／雲朗觀光、開蘭茶提供）

▲雲品溫泉酒店攜手「WayPoint鐵人工廠」，由專業教練帶大小朋友挑戰體能極限。（圖／雲朗觀光提供）

雲品溫泉酒店日月潭暑期推出控窯、攀樹、泡泡秀及潑水節等活動，每周日還有限定冰菓室體驗，讓房客免費手作芋圓與剉冰，夜晚移動到雲遊森林「DiDi故事屋」，陪伴孩童走進繪本異想世界。

同時，雲品今夏重磅策劃「達人帶路遊日月」活動，將邀請知名作家苦苓、台灣調酒教父王靈安等達人親自帶路分享，打造動靜皆宜的奢華假期。另外，4天3夜「Kids Power夏令營」即日起開放報名，引領5至12歲的孩子挑戰攀樹、抓魚、採蜜與專業鐵人三項訓練。

▲台北喜來登「動物森林」親子主題客房,手拉手樂園。（圖／業者提供）

▲▼台北喜來登「動物森林」親子主題客房；手拉手樂園小車積木區。（圖／業者提供）

▲台北喜來登「動物森林」親子主題客房,手拉手樂園。（圖／業者提供）

而台北喜來登今夏攜手人氣插畫家「小黃間」，佈置上全新「動物森林」親子主題客房，房內設有火車造型兒童床與溜滑梯，並串聯「手拉手樂園」遊戲室，營造整層親子遊戲空間，讓孩子從入住到退房都能盡情放電。

另外，晶華國際酒店集團旗下晶泉丰旅北投、礁溪館，即日起至8月31日推出「沁夏．盛香」住房專案，入住贈送果乾水組合，並串聯恐龍主題樂園、水產生技園區等親子景點；另有高鐵聯票優惠，再贈肉乾零嘴禮盒，每房每晚4,930元起。

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